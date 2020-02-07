"Просто провал!" Украинцы завалили приложение "Дия" жалобами

В некоторых пользователей возникли проблемы с недавно запущенным приложением государственных цифровых услуг "Дія".

Многим, в частности, не удается получить электронное водительское удостоверение. В Министерстве цифровой трансформации пояснили, что только 2,5 миллиона украинских водителей имеют полные и корректные записи в Едином государственном реестре транспортных средств МВД. Остальным оформить электронный вариант документа будет сложнее.

Кроме того, в работе электронного кабинета водителя наблюдаются сбои.

"Мы разогнались с такой скоростью, что статистика загрузок "Дії" поражает даже команду. Нам нужен фидбэк о службе поддержки приложения. 120818 пользователей обратилось к чатбот, из них лично к менеджеру – 5252 (4,3%)", – отчитались 7 февраля на странице приложения в Facebook.

В комментариях к посту украинцы рассказали, что чатбот не всегда работает корректно, а часто просто повторяет одни и те же сообщения.

Текст, который отправляет чатбот Скриншот

Часть пожаловалась, что у них не получилось загрузить в приложение права и техпаспорт или же пройти верификацию.

"Бессмысленный чатбот... Кабинет водителя лежит второй день. Это просто провал", – оставил жалобу один из пользователей.

Представители техподдержки приложения ответили, что за работу кабинета водителя отвечают сотрудники МВД, которые должны исправить ошибки сайта в ближайшее время.

Украинцы жалуются на работу "Дии" Скриншот

Украинцы жалуются на работу "Дии" Скриншот

Украинцы жалуются на работу "Дии" Скриншот

Украинцы жалуются на работу "Дии" Скриншот

Украинцы жалуются на работу "Дии" Скриншот

Украинцы жалуются на работу "Дии" Скриншот

Украинцы жалуются на работу "Дии" Скриншот

Ранее ObozTV рассказал о плюсах и минусах представленного украинской властью 6 февраля мобильного приложения "Дія".

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