Вот это хоромы: обнародованы фото шикарной квартиры Клименко в центре Киева

Сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, показали квартиру главы Миндоходов и сборов времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Клименко.

Снимки были опубликованы на странице ведомства в Facebook.

На фото попала квартира площадью 200,8 кв. м в доме на бульваре Тараса Шевченко, 27 Б.

Несмотря на сопротивление со стороны посторонних лиц, агентству удалось принять ее в управление.

Как сообщал "Обозреватель", сотрудники нацагентства предприняли попытку принять квартиру 23 января.