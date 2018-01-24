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Вот это хоромы: обнародованы фото шикарной квартиры Клименко в центре Киева

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Сотрудники Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, показали квартиру главы Миндоходов и сборов времен беглого экс-президента Украины Виктора Януковича Александра Клименко.

Снимки были опубликованы на странице ведомства в Facebook.

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На фото попала квартира площадью 200,8 кв. м в доме на бульваре Тараса Шевченко, 27 Б.

Несмотря на сопротивление со стороны посторонних лиц, агентству удалось принять ее в управление.

Как сообщал "Обозреватель", сотрудники нацагентства предприняли попытку принять квартиру 23 января.

Персона
Александр Клименко
Место
УкраинаКиев
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