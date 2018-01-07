"Деньги Януковича" были проданы беглому нардепу и россиянину - расследование

Беглый народный депутат Александр Онищенко и российский олигарх Павел Фукс приобрели у беглого бизнесмена Сергея Курченко компанию, которая владеет 160 миллионами долларов замороженных активов экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в расследовании Al Jazeera, передает "Экономическая правда".

В распоряжении телеканала оказался контракт, согласно которому Онищенко и Фукс являются сторонами в незаконной сделке. В свою очередь другие документы свидетельствуют о том, что продавцом был Курченко, которого телеканал называет "кошельком Януковича".

Павел Фукс и Александр Онищенко

Согласно тексту контракта, Онищенко и Фукс в 2015 году заплатили почти 30 миллионов долларов (в пропорции 67% и 33% соответственно) за кипрскую компанию Quickpace Limited.

Эта компания держала облигации на сумму 160 млн долларов и наличные деньги, которые были заморожены украинским судом, поскольку они были получены преступным путем.

Сообщается, что покупатели стремились получить прибыль в размере 130 млн долларов, попытавшись разморозить активы.

В пункте 4.4 контракта говорится, что "стороны обязуются совместно предпринимать действия для снятия ареста со счетов Quickpace Limited".

Сам Онищенко пояснил, ч то не видит ничего плохого в покупке компании, занимающейся замороженными активами.

"Вы можете купить [актив] дешево и попытаться решить проблему, чтобы заработать деньги", - сказал он "Аль-Джазире".

Он также подтвердил роль Фукса и Курченко в сделке, но отрицал, что сделка состоялась.

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Однако кипрский адвокат и НАБУ, которые работали над сделкой, подтвердили, что продажа Quickpace прошла, и документы компании фиксируют передачу права собственности одной из компаний Фукса.

В распоряжении "Аль-Джазиры" также оказалась запись, свидетельствующая о первоначальном взносе в размере 2 млн долларов со счета в Barclays Bank на другой, латвийский Norvic Banka.

В настоящее время Quickpace принадлежит Evermore Property Holdings Limited, кипрской компании, которая, в свою очередь, принадлежит Dorchester International Incorporated. Владелец последней - Павел Фукс.

Документы, полученные Аль-Джазирой, показывают, что клан Януковича переводил украденные деньги на банковские счета в Латвии, а затем в десятки оффшорных компаний на Кипре, Белизе, Британских Виргинских островах и даже в Великобритании.

"Философия отмывания денег заключалась в том, чтобы создать ситуацию, когда деньги перемещались через такое множество разных компаний и стран, чтобы потом было почти невозможно воссоздать след", - сказал Билл Браудер, исполнительный директор Hermitage Capital.

В то же время имя Януковича никогда не появлялось ни на одном из документов. Компании были записаны на номинальных директоров - персонажей, которые просто действовали по поручению реального владельца.

"Сейчас идет очень сильное сопротивление со стороны элиты, которая находятся у власти, и чем больше мы расследуем, тем больше мы сталкиваемся с этим сопротивлением", - сказал "Аль-Джазире" директор НАБУ Артем Сытник.

"Парламент предпринимает действия для того, чтобы взять под свой контроль руководство Агентство по борьбе с коррупцией", - добавил он.

Также издание Al Jazeera рассказало о том, что Курченко усилил охрану после перестрелки на территории делового центра в Москве, и теперь даже ездит в личным доктором.

Как сообщал "Обозреватель", 8 ноября Антикоррупционного бюро возбудило уголовное производство в отношении сотрудников "Ощадбанка" по факту пропажи 156,8 млн долларов и 218,1 тыс. гривен, принадлежащих компании Quickpace Limited, которую связывают с Онищенко.

Позже стало известно, что документы по "газовому делу", которые изъяли детективы НАБУ и прокуроры САП, свидетельствуют, что совладельцами кипрской компании Quickpace Limited являются Онищенко и Фукс.