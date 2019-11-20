Дело Бахматюка: финансист объяснил, как "выталкивают" добросовестный бизнес

Уголовное дело, которое НАБУ завело против экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка, было создано искусственно из-за пробелов в законодательной базе.

Об этом заявил в эфире ObozTV финансист Василий Горбаль. Он объяснил, что у Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) до сих пор нет законодательных возможностей для реструктуризации кредитов банков, выведенных с рынка.

"То, о чем говорит г-н Бахматюк, на самом деле было: у Фонда гарантирования законодательно нет полномочий в плане реструктуризации кредитов", – подтвердил Горбаль.

По его словам, сейчас заемщик даже с работающим кредитом и хорошей репутацией абсолютно теряет мотивацию к обслуживанию долга, когда его банк выводится с рынка: ему в любом случае приходится этот кредит выкупать.

"Первое, что тебе советуют в Фонде гарантирования – это ухудшить дисциплину обслуживания, т.е. начать судиться с Фондом, чтобы у тебя была возможность выкупить свой кредит дешевле", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что на законодательном уровне у ФГВФЛ отсутствуют возможности реструктуризировать кредит, дать отсрочку по выплате процентов или принять другие решения, которые работают в банковской сфере.

"И мы большую часть бизнеса, который был добросовестный с точки зрения обслуживания кредитов, фактически искусственно – путем принятием бестолкового законодательства – вытолкнули на ошибочный, а часто и на уголовный путь", – добавил Горбаль.

Финансист напомнил, что изменения в законодательство касательно системы гарантирования вкладов вносились в 2016 году, но эти аспекты не были учтены.

"И это еще раз говорит о "продуманности" т.н. этапа очищения банковской системы… Стратегически – конечно, я за очищение банковской системы. Максимально прозрачная, доступная и т.д. Но когда мы вникаем в детали… Государство потеряло около 20 млрд гривен только на государственные предприятия на счетах банках, которые были выведены. Что говорить о судьбах отдельных предпринимателей, потерявших деньги? Все это вроде бы детали. Но эти "детали" – это человеческие судьбы. Сейчас мы видим, что для кого-то это заканчивается и уголовными производствами", – резюмировал он.

Олег Бахматюк Latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

11 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который в 2014 году Нацбанк предоставил VAB Банку (в марте 2015 НБУ отозвал лицензию VAB Банка и вывел его с рынка).

Также НАБУ заявило о подозрении бывшему владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и главе правления Денису Мальцеву.

Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

Также Бахматюк отверг все обвинения и заявил о манипуляциях правоохранителей. Он объяснил, что не убегал из страны, а "дело VAB Банка" – лишь элемент в борьбе за передел его бизнеса.

Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги (в частности, внести 500 миллионов гривен, а потом погашать по миллиарду ежегодно), но его предложения были отклонены.

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