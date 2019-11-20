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20 ноября • обновлено в 20:54
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Дело Бахматюка: финансист объяснил, как "выталкивают" добросовестный бизнес

1.2т
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Уголовное дело, которое НАБУ завело против экс-владельца VAB Банка Олега Бахматюка, было создано искусственно из-за пробелов в законодательной базе.

Об этом заявил в эфире ObozTV финансист Василий Горбаль. Он объяснил, что у Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) до сих пор нет законодательных возможностей для реструктуризации кредитов банков, выведенных с рынка.

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"То, о чем говорит г-н Бахматюк, на самом деле было: у Фонда гарантирования законодательно нет полномочий в плане реструктуризации кредитов", – подтвердил Горбаль.

По его словам, сейчас заемщик даже с работающим кредитом и хорошей репутацией абсолютно теряет мотивацию к обслуживанию долга, когда его банк выводится с рынка: ему в любом случае приходится этот кредит выкупать.

"Первое, что тебе советуют в Фонде гарантирования – это ухудшить дисциплину обслуживания, т.е. начать судиться с Фондом, чтобы у тебя была возможность выкупить свой кредит дешевле", – рассказал эксперт.

Он подчеркнул, что на законодательном уровне у ФГВФЛ отсутствуют возможности реструктуризировать кредит, дать отсрочку по выплате процентов или принять другие решения, которые работают в банковской сфере.

"И мы большую часть бизнеса, который был добросовестный с точки зрения обслуживания кредитов, фактически искусственно – путем принятием бестолкового законодательства – вытолкнули на ошибочный, а часто и на уголовный путь", – добавил Горбаль.

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Финансист напомнил, что изменения в законодательство касательно системы гарантирования вкладов вносились в 2016 году, но эти аспекты не были учтены.

"И это еще раз говорит о "продуманности" т.н. этапа очищения банковской системы… Стратегически – конечно, я за очищение банковской системы. Максимально прозрачная, доступная и т.д. Но когда мы вникаем в детали… Государство потеряло около 20 млрд гривен только на государственные предприятия на счетах банках, которые были выведены. Что говорить о судьбах отдельных предпринимателей, потерявших деньги? Все это вроде бы детали. Но эти "детали" – это человеческие судьбы. Сейчас мы видим, что для кого-то это заканчивается и уголовными производствами", – резюмировал он.

Олег Бахматюк

Олег Бахматюк

Latifundist.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • 11 ноября сотрудники НАБУ и САП задержали 7 человек по подозрению в завладении 1,2 млрд грн стабилизационного кредита, который в 2014 году Нацбанк предоставил VAB Банку (в марте 2015 НБУ отозвал лицензию VAB Банка и вывел его с рынка).

  • Также НАБУ заявило о подозрении бывшему владельцу VAB Банка Олегу Бахматюку и главе правления Денису Мальцеву.

  • Бахматюк написал открытое заявление президенту Владимиру Зеленскому по поводу обысков и задержаний работников его компании.

  • Также Бахматюк отверг все обвинения и заявил о манипуляциях правоохранителей. Он объяснил, что не убегал из страны, а "дело VAB Банка" – лишь элемент в борьбе за передел его бизнеса.

  • Бахматюк неоднократно обращался в Фонд гарантирования вкладов физлиц и НБУ с предложением реструктуризировать долги (в частности, внести 500 миллионов гривен, а потом погашать по миллиарду ежегодно), но его предложения были отклонены.

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Автор
Наталья Глазова Наталья Глазова
Темы
Банковская система Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персоны
Василий Горбаль Олег Бахматюк
Место
Украина
Теги
Национальное антикоррупционное бюро Украины Национальный банк Украины Фонд гарантирования вкладов
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