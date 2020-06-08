Экс-министр финансов рассказал, как украинцам стоит распоряжаться сбережениями

В ситуации, когда существует опасность второй волны коронавируса, следует повременить с инвестированием.

Такой совет в эфире программы "Острый вопрос" на телеканале ObozTV озвучил экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны, бывший министр финансов Украины Александр Данилюк. "Я бы немного подождал и просто посмотрел бы на негативный сценарий", – сказал он.

Отвечая на просьбу зрителя порекомендовать, куда лучше инвестировать 5 тысяч долларов, Данилюк заметил, что подобные рекомендации могут привести к потере средств тех инвесторов, которые не имеют достаточных знаний в финансовой сфере, и отказался называть конкретные сферы вложений.

По его мнению, инвестировать в нынешней ситуации можно только в том случае, если бизнесмен полагается на правительство и верит в его поддержку.

"Но я бы сейчас не спешил. Потому что, если будет вторая волна коронавируса, возможно, этому человеку, который задает вопросы, деньги могут понадобиться", – заметил Данилюк.

Вкладывать ли деньги в условиях эпидемии COVID-19

Как писал OBOZREVATEL, журналист Джереми Уорнер озвучил прогноз, согласно которому коронакризис может привести мир не к обновлению, а к мрачному веку конфликтов и экономических потрясений.

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