Украинцы могут платить за отопление на 50% меньше: эксперт раскрыл "коммунальные секреты"

В Украине расходы на тепло в типичном многоквартирном доме можно сократить на 50-60%, если провести комплексную тепломодернизацию. В отдельных случаях экономию от 25 до 50% может дать только установка индивидуального теплового пункта с автоматическим погодным регулированием.

Об этом OBOZREVATEL рассказал эксперт в сфере энергоэффективности Антон Ковалишин. "Важно помнить о том, какие мероприятия в какой очередности лучше делать. В первую очередь нужно проверить, чтобы в многоэтажке был общедомовой счетчик тепла – он позволяет платить за фактически потребленную тепловую энергию. В целом в Украине более 80% многоквартирных зданий уже оборудованы общедомовыми теплосчетчиками. Есть города, где 100% домов уже имеют такие приборы учета", – рассказывает Ковалишин.

Существенно сократить теплопотери и экономить поможет автоматика. К примеру, если в здании 70-х годов отопление однокомнатной квартиры в Киеве обходится примерно в 1500 грн в месяц, то установка индивидуального теплового пункта с автоматическим погодным регулированием может сократить суммы в платежках на 25-50%.

Также необходимо выполнить балансировку стояков, чтобы тепло равномерно распределялось по всем квартирам; утеплить все коммуникации (трубы), чтобы тепло доходило до квартир, а не терялось по пути, сделать промывку системы отопления. Только эти мероприятия могут позволить вместо 1500 грн платить ежемесячно всего 750 грн.

"Дополнительную экономию можно получить, если заменить окна на энергоэффективные. Нужно поставить энергосберегающие окна и двери в подъезде, плюс должен быть тамбур, чтобы тепло не терялось. Дальше нужно утеплять все здание по периметру от цоколя до конька крыши. Также необходимо утеплить чердак и саму крышу", – рассказывает Ковалишин.

Чтобы определить возможную экономию, все необходимые технические мероприятия и требования к ним, необходимо пригласить энергоаудитора. Он рассчитает требования к оборудованию и материалам утепления, разработает конкретные энергоэффективные мероприятия, определит сроки окупаемости каждого мероприятия.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января 2021 могут начать отключать газ всем потребителям, кто будет без счетчиков. Это предусмотрено в действующем Законе "О коммерческом учете газа".

Компания "Нафтогаз" повысила стоимость газа для населения по тарифу "Годовой" с 4,73 до 5,24 гривен за кубометр. А сентябрьская цена на газ по тарифу "Месячный" выросла на 45% – с 3,24 грн/куб в августе до 4,7 грн/куб.