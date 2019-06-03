"Чтоб весь мир видел": Зеленский поставил главную задачу перед СБУ

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от временно исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины, первого замглавы СБУ Ивана Баканова "разобраться" с контрабандой в стране.

Об этом он заявил во время время встречи с чиновником в Киеве, передает пресс-служба президента. Украинский лидер подчеркнул важность такой задачи.

"Я хочу, чтобы не только я уважал тебя как друга, а чтобы тебя уважал народ Украины. У нас очень мало времени, чтобы провести перезагрузку СБУ. Нам нужны реальные уголовные дела. Надо разобраться с контрабандой", - сказал Зеленский.

Владимир Зеленский

Он отметил, что работники СБУ должны доказать, что они не только специалисты, но и порядочные люди. Поэтому важно, чтобы они работали на Украину - независимо от фамилии президента.

"Есть большой запрос на справедливость. Мы должны показать обществу, что СБУ действительно работает. Хочется, чтобы весь мир видел, что мы начали с чистого листа строить Украину", - отметил Зеленский.

Со своей стороны Баканов отметил, что контрабанда и теневая экономика, которые обескровливают страну, должны быть преодолены.

"СБУ сделает все возможное для того, чтобы выполнить ваши поручения как можно скорее", - отметил и.о. главы СБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, контрабанда в "серой зоне" на Донбассе достигает огромных масштабов: с территории "ДНР" в Украину провозят металл, уголь, зерно и другие товары. "Долю" от этого получают Министерство обороны, Генеральный штаб и МВД.

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