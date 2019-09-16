Что будет с экономикой Украины в 2020 году: прогноз Госбюджета

В Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%.

Одновременно с этим ожидается замедление потребительской инфляции до 6%. Об этом свидетельствует проект Государственного бюджета на 2020 год, который есть в распоряжении OBOZREVATEL.

В прогнозном периоде учтено предположение относительно дальнейшего роста мировой экономики на 3% в 2019 году и 3,6% в 2020 году.

Рост будет поддерживаться улучшением настроений на финансовых рынках наряду с нормализацией денежно-кредитной политики в крупных странах с развитой экономикой, смягчением политики кредитования в Китае и снижением напряжения в сфере торговли между США и Китаем, а также улучшением макроэкономической ситуации в Аргентине и Турции.

Мировое развитие также будет характеризоваться усилением позиций азиатских государств в политической, экономической, финансово-инвестиционной и научно-технологической сферах.

В частности, сообщество АСЕАН будет набирать вес, формируя вокруг себя большое количество форумов и объединений общемирового масштаба (в том числе с участием США, Новой Зеландии, Австралии).

В Украине в 2020 году прогнозируется ускорение роста валового внутреннего продукта до 3,3%

Как сообщал OBOZREVATEL, проект государственного бюджета на 2020 год предусматривает рост минимальной зарплаты на 550 гривен – до 4723 гривен.

Одновременно с этим будут повышены и должностные оклады работника по единой тарифной сетке. С 1 января следующего года они должны вырасти до 2102 гривен. Это на 181 гривню больше, чем в 2019 году.

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