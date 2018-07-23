В Украине может значительно подешеветь доллар: прогноз на неделю

В Украине курс доллара может приблизиться до отметки 26 грн/$ до конца этой банковской недели, 27 июля.

Такой прогноз озвучил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. "На ближайший период доллар будет торговаться без особых изменений около отметок в 26.20 со склонностью к снижению к отметке в 26 грн/$. Евро не сможет преодолеть значения в 31 грн и будет плавно снижаться до отметки в 30.50 грн", - рассказал эксперт.

К слову, остановить стремительный рост доллара на межбанке смогло его падение на мировом рынке на фоне высказывания президента США Дональда Трампа о завышенном курсе американской валюты. Таким образом, прошлая неделя была закрыта курсом 26.40 грн/$.

В ближайший период на мировых рынках евро склонен к снижению, что не позволит ему закрепиться выше отметки 31 грн.

Напомним, как ранее писал OBOZREVATEL, курс доллара в августе, как и первые два месяца летом, будет находится в прежнем диапазоне – около 26,2-26,3 грн/$. Более рискованный для национальной валюты сезон – осень. Тогда начинается отопительный сезон, растут расходы на импорт. Сейчас же ситуация остается стабильной. Незначительные колебания связаны с краткосрочными факторами.