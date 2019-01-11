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В 5 раз больше траншей МВФ: сколько Украина заплатит за долги в 2019-м

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Украина в 2019 году должна потратить на обслуживание и погашение внешних долгов $14,2 млрд. Пик выплат по кредитам продлится до 2021 года.

Об этом говорится в обзоре, опубликованном министерством финансов. Так, в этом году Украина должна потратить на долг 417,4 млрд грн (или $14,2 млрд). Эта сумма сопоставима

с 40% всей доходной части бюджета. При этом сумма двух траншей от МВФ в этом году составит всего $2,6 млрд. Вернуть придется в пять раз больше.

В 5 раз больше траншей МВФ: сколько Украина заплатит за долги в 2019-м

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При этом в расчетах не учитываются выплаты по "условным обязательствам". Так, еще в конце 2015-го Украина реструктуризировала внешний долг. То есть старый долг пересчитали, часть (около 20-25%) перевели в "условные обязательства" (VRI). Эти деньги нужно выплачивать только при определенных условиях. Руководитель частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец уверен, что эти обстоятельства наступят уже в этом году.

В 5 раз больше траншей МВФ: сколько Украина заплатит за долги в 2019-м

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 23 ноября 2018-го приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Кроме того, парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 июля 2019 года еще на 9% повысят акциз на сигареты, введут плату НДС на почтовые посылки из-за рубежа, если их стоимость выше €100, пересмотрят некоторые ставки и налоги.

7 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

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Тема
транш МВФ
Место
Украина
Теги
кредиттраншМВФ
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Доктор Смерть
Доктор Смерть
Транши пиз..ит вальцман , а долги отдают украинцы . Некому пристрелить эту тварь .
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CARGO 100
CARGO 100
Так еще $ 3 млрд. России ...
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Алексей Смирнов
Алексей Смирнов
Злочинна влада решила украинцев помиру пустить
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