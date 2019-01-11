В 5 раз больше траншей МВФ: сколько Украина заплатит за долги в 2019-м

Украина в 2019 году должна потратить на обслуживание и погашение внешних долгов $14,2 млрд. Пик выплат по кредитам продлится до 2021 года.

Об этом говорится в обзоре, опубликованном министерством финансов. Так, в этом году Украина должна потратить на долг 417,4 млрд грн (или $14,2 млрд). Эта сумма сопоставима

с 40% всей доходной части бюджета. При этом сумма двух траншей от МВФ в этом году составит всего $2,6 млрд. Вернуть придется в пять раз больше.

При этом в расчетах не учитываются выплаты по "условным обязательствам". Так, еще в конце 2015-го Украина реструктуризировала внешний долг. То есть старый долг пересчитали, часть (около 20-25%) перевели в "условные обязательства" (VRI). Эти деньги нужно выплачивать только при определенных условиях. Руководитель частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец уверен, что эти обстоятельства наступят уже в этом году.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 23 ноября 2018-го приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Кроме того, парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс, согласно которым с 1 июля 2019 года еще на 9% повысят акциз на сигареты, введут плату НДС на почтовые посылки из-за рубежа, если их стоимость выше €100, пересмотрят некоторые ставки и налоги.

7 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!