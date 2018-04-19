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Названа главная угроза для экономики Украины

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Из Украины сегодня массово уезжает трудоспособное население. Если не начать решать эту проблему сейчас, она будет негативно влиять на экономику Украины много лет.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV эксперт Украинского института будущего Илия Куса.

Как подчеркнул Куса, очень много трудоспособного населения выезжает за границу.

"В Украине очень много пенсионеров и льготников, и их доля становится больше, чем доля трудоспособного населения, которое генерирует поступления в бюджет. Сокращается население Украины. Это конкретная проблема, которая будет влиять на ситуацию в Украине на годы вперед", - отметил эксперт.

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"Я считаю, что ее необходимо решать. Это один из ключевых моментов. Нужно распланировать стратегию развития Украины на 10-20 лет вперед, чтобы не случилось, что трудоспособного населения у нас будет меньше, чем пенсионеров", - заявил он.

По словам эксперта, в Украине "есть все возможности для экономического чуда", но для этого необходимо наладить стратегический механизм планирования, который сегодня отсутствует.

"Реформы надо проводить не ради получения тактических электоральных бонусов, а ради стратегической цели развития государства на десятилетия вперед. Этого я, к сожалению, не наблюдаю", - заключил он.

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Как сообщал "Обозреватель", ранее эксперт по международному трудоустройству Василий Воскобойник назвал главную причину трудовой миграции из Украины.

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на Обозревателе.

Темы
Трудовая миграция из УкраиныПрямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персона
Илия Куса
Место
Украина
Объекты
миграциятрудовая миграция
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