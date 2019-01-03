Курс доллара в Украине в январе: аналитик сделал детальный прогноз

В Украине курс доллара в январе будет находиться в пределах 27,75–29 грн/$.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик Forex Club Андрей Шевчишин. "Давление на гривню продолжает оказывать высокий дефицит внешнеторгового баланса, который за январь-ноябрь 2018 года достиг почти $11,8 млрд. Неопределенность на рынке формирует официальный старт предвыборной кампании, а также вхождение в период высокой долговой нагрузки 2019–2020 годов", – отмечает Шевчишин.

Курс доллара в Украине pixabay.com

В первом квартале текущего года основные выплаты приходятся на внутренний долг. Если ближайшие размещения покажут недостаточный спрос на облигации внутреннего государственного займа Украины, правительству будет тяжело рефинансировать долг, отмечает эксперт.

По мнению эксперта, условия для привлечения Украиной капитала на внешних рынках в 2019 году ухудшатся на фоне падения фондовых рынков более чем на 20%. Такое падение может говорить о начале глобального кризиса, и для Украины – это новые вызовы, поскольку следующим этапом падения становятся сырьевые рынки.

"Ситуация на фондовых рынках не затронула спот цены на украинские экспортные товары, однако через несколько месяцев это может произойти. И в результате изменения рыночных ожиданий по спросу и предложению, спрос на валюту может повыситься", – прогнозирует Андрей Шевчишин.

Прогнозы по курсу на 2019 год:

29,08 грн/$ (консенсус-прогноз Минэкономразвития);

29,4 грн/$ (прогноз, заложенный в бюджет-2019);

28,65 грн/$ (оценки МВФ, заложенные в оценки Украины).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб заявил, что в Украине курс доллара может достичь минимальной отметки за последние полгода, опустившись в первые дни января 2019-го до 27,1 грн/$.