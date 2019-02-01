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В НБУ рассказали о рекорде экономики Украины и дали прогноз на год

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Рост ВВП Украины в 2018 году, по предварительным данным, показал лучший результат за последние семь лет. В 2019 году темпы роста экономики несколько замедлятся.

Об этом рассказал в эфире ObozTV главный эксперт секретариата Совета НБУ, финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя итоги 2018 года.

"По предварительным оценкам, ВВП в прошлом году вырос на 3,3%. Это лучший результат за последние семь лет", – отметил он.

"Высокая учетная ставка немного охлаждает экономику и есть ожидания, что в 2019 году рост ВВП замедлится до 2,9%", – прогнозирует аналитик.

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По словам Шапрана, экономический рост и его ускорение "будет зависеть от сценария, который будет развиваться в 2019 году на инвестиционном рынке".

"У нас всегда есть несколько сценариев развития событий и такой фактор влияния на экономику как выборы, на которых, как правило, ускоряется трата средств, что также может влиять. Относительно действия кредитных механизмов, то они не единственные в экономике. Я напомню, что есть еще и прямые иностранные инвестиции, и портфельные инвестиции", – отметил он.

В НБУ рассказали о рекорде экономики Украины и дали прогноз на год

112.ua

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVЭкономика Украины: прогнозы
Персона
Виталий Шапран
Место
Украина
Теги
ВВПНБУНациональный банк Украины
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Исаев Денис
Исаев Денис
Посчитать нормально инфляцию и рост в падение превратится, только дебил может поверить про такую инфляцию.
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