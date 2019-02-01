В НБУ рассказали о рекорде экономики Украины и дали прогноз на год

Рост ВВП Украины в 2018 году, по предварительным данным, показал лучший результат за последние семь лет. В 2019 году темпы роста экономики несколько замедлятся.

Об этом рассказал в эфире ObozTV главный эксперт секретариата Совета НБУ, финансовый аналитик Виталий Шапран, комментируя итоги 2018 года.

"По предварительным оценкам, ВВП в прошлом году вырос на 3,3%. Это лучший результат за последние семь лет", – отметил он.

"Высокая учетная ставка немного охлаждает экономику и есть ожидания, что в 2019 году рост ВВП замедлится до 2,9%", – прогнозирует аналитик.

Новости ВВП Украины показал рекордный прирост среди всех стран Европы

По словам Шапрана, экономический рост и его ускорение "будет зависеть от сценария, который будет развиваться в 2019 году на инвестиционном рынке".

"У нас всегда есть несколько сценариев развития событий и такой фактор влияния на экономику как выборы, на которых, как правило, ускоряется трата средств, что также может влиять. Относительно действия кредитных механизмов, то они не единственные в экономике. Я напомню, что есть еще и прямые иностранные инвестиции, и портфельные инвестиции", – отметил он.

112.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Инфляция в Украине по итогам 2018 года замедлилась до рекордного за последние годы показателя 9,8%.

Национальный банк Украины назвал три основных риска для экономики страны в 2019 году. Среди них – российская агрессия, торговые войны и ослабление интереса инвесторов.

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите ежедневно по будням в 17:30 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!