Что ждет Украину без транша МВФ: Нацбанк составил два сценария

Члены комитета по монетарной политике Национального банка считают, что в Украине возможны два различных сценария развития событий - базовый и альтернативный.

В случае развития событий по базовому сценарию, который предполагает продолжение сотрудничества с МВФ, Нацбанку целесообразно осуществить дальнейшую либерализацию валютных ограничений, чтобы поддержать экономическое развитие. Об этом говорится в сообщении НБУ.

В случае торможения структурных реформ и отсутствия финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов, ситуация будет развиваться по другим, альтернативным сценарием.

"То, какой из сценариев реализуется, зависит от прогресса в проведении структурных реформ, необходимых для устойчивого экономического развития, и дальнейшего сотрудничества с Международным валютным фондом", - отметили в НБУ.

В НБУ считают, что само по себе неполучение траншей от МВФ не является поводом для повышения учетной ставки. Однако, украинская экономика, как и ранее, существенно зависит от ситуации на внешних рынках – как финансовых, так и товарных. Следовательно, отсутствие финансовой поддержки со стороны официальных кредиторов повышает уязвимость экономики и финансового рынка Украины, особенно в условиях ограниченного доступа на мировые рынки капитала.

В Нацбанке отметили усложнение доступа развивающихся стран к глобальному рынку капитала. При таких условиях, Украина должна прилагать все усилия для проведение структурных реформ и продолжения сотрудничества с официальными кредиторами.

Члены комитета НБУ согласились, что будущие решения относительно учетной ставки в случае развития событий по альтернативному сценарию будут зависеть от оценки комплекса рисков, которые могут давить на уровень инфляции в сторону повышения или сдерживать ее дальнейшее снижение. В случае усиление рисков роста инфляции, Национальный банк может прибегнуть к дальнейшему повышение учетной ставки для возвращения инфляции к цели в среднесрочной перспективе.

"Учетная ставка является основным монетарным инструментом противодействия инфляционному давлению. Также Нацбанк может применять интервенции для сглаживания курсовых колебаний", - заявили в НБУ.

Регулятор продолжит следовать режиму плавающего курсообразования и не будет противодействовать фундаментальным тенденциям обменного курса.

Также в случае развертывания альтернативного сценария, члены комитета НБУ согласились, что возможным является и введение валютных ограничений, однако это крайне нежелательный шаг, который рассматривается лишь в качестве средства "последней линии обороны" при возникновении угроз для финансовой стабильности.

Как сообщал OBOZREVATEL, программа SBA (Stand-by Agreement) на 17 млрд долларов была принята МВФ весной 2014 года. Украина получила два транша, после чего кредитование было заморожено.

Весной 2015 года ее заменила ныне действующая программа Фонда с использованием механизма расширенного финансирования (EFF).

В июне 2018 года появилась информация о том, что Украина в случае отсутствия договоренности с Международным валютным фондом о выделении кредитного транша столкнется с риском дефолта.