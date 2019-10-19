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19 октября • обновлено в 13:34
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"Эпоха командировочных": Бродский назвал главную причину бедности украинцев

1.2т Читать материал на украинском

Президент Федерации баскетбола, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что Украина является богатой страной, однако ее потенциал не реализован.

"Мы не бедные, мы – богатые. Природными ископаемыми, землей, людьми. Самая большая страна в Европе. С огромным потенциалом и с выходом к морю. Но потенциал не реализован", – сообщил он в интервью zn.ua.

"Вот Израиль – бедная страна. Но они стали богатыми за счет своего труда, мозгов, совести, небезразличия, жажды конкуренции. Возьмите Эмираты, да тех же поляков… Где они и где мы? Безразличные люди у власти. Сейчас у нас новая эпоха – командировочных. Семьи живут за границей, а они к нам приезжают работать. До этого было время первичного накопления капитала. Фабрики, заводы, пароходы… Причем каждая власть считала своим долгом объявить о начале новой эпохи борьбы с бедностью", – добавил Бродский.

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По его словам, к власти в стране пришли безразличные люди.

"Кто где сидел, тот то и поимел. Дети, медицина, спорт, здоровье, заработные платы… На все наплевать. Власть – только для воровства. Я не знаю ни одного власть имущего, кто не хотел бы власти для личного обогащения", – резюмировал Бродский.

Михаил Бродский заявил, что Украина является богатой страной, однако ее потенциал не реализован

Михаил Бродский заявил, что Украина является богатой страной, однако ее потенциал не реализован

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Тема
Трудовая миграция из Украины
Персона
Михаил Бродский
Место
Украина
Теги
иммиграция мигранты миграция трудовая миграция

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