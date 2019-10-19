"Эпоха командировочных": Бродский назвал главную причину бедности украинцев

Президент Федерации баскетбола, глава редакционного совета OBOZREVATEL Михаил Бродский заявил, что Украина является богатой страной, однако ее потенциал не реализован.

"Мы не бедные, мы – богатые. Природными ископаемыми, землей, людьми. Самая большая страна в Европе. С огромным потенциалом и с выходом к морю. Но потенциал не реализован", – сообщил он в интервью zn.ua.

"Вот Израиль – бедная страна. Но они стали богатыми за счет своего труда, мозгов, совести, небезразличия, жажды конкуренции. Возьмите Эмираты, да тех же поляков… Где они и где мы? Безразличные люди у власти. Сейчас у нас новая эпоха – командировочных. Семьи живут за границей, а они к нам приезжают работать. До этого было время первичного накопления капитала. Фабрики, заводы, пароходы… Причем каждая власть считала своим долгом объявить о начале новой эпохи борьбы с бедностью", – добавил Бродский.

По его словам, к власти в стране пришли безразличные люди.

"Кто где сидел, тот то и поимел. Дети, медицина, спорт, здоровье, заработные платы… На все наплевать. Власть – только для воровства. Я не знаю ни одного власть имущего, кто не хотел бы власти для личного обогащения", – резюмировал Бродский.

Михаил Бродский заявил, что Украина является богатой страной, однако ее потенциал не реализован

Как сообщал OBOZREVATEL:

Главное последствие трудовой миграции для Украины – сокращение населения. Ежемесячно на заработки уезжает около 100 тыс. украинцев.

В миграции находятся 3,2 млн человек, а проблема коснулась 9 млн людей (в том числе детей заробитчан).

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