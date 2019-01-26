Больше выходных: на форуме в Давосе призвали сократить рабочую неделю

Переход на 4-дневную рабочую неделю пойдет на пользу компаниям и их сотрудникам, государствам следует всерьез задуматься об этой реформе.

С таким призывом выступили два авторитетных эксперта во время проведения Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария), передает "Интерфакс-Украина".

"Думаю, у нас есть хорошие эксперименты, демонстрирующие, что при снижении продолжительности рабочего времени люди могут эффективнее сосредоточить внимание, их выработка остается такой же, при этом качество и креативность зачастую возрастают. И они более лояльны к организациям, которые готовы проявить гибкость в отношении их жизни вне работы", — заявил психолог Уортонской школы бизнеса при Пенсильванском университете Адам Грант.

Аналогичную позицию высказал экономист и историк Рутгер Брегман, обратив внимание на то, что ведущие умы десятилетиями верили, что со временем человечество сможет работать все меньше и меньше. Ситуация изменилась лишь в 70-е годы прошлого века.

"Предприниматели-капиталисты еще в 20-е и 30-е годы обнаружили положительное влияние сокращенной рабочей недели на производительность. Например, Генри Форд увидел, что после перехода от 60-часовой к 40-часовой рабочей неделе его рабочие стали производительнее, поскольку меньше уставали", — сказал он.

focus.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мировые компании, которые сократили рабочую неделю, обнаружили, что это приводит к повышению производительности персонала и снижению профессионального выгорания.

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