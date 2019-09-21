Биткоин упал до психологической отметки: рынок криптовалют отреагировал обвалом

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 21 сентября, упала на 1,7%, до отметки в 10 тысяч долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 1,1-3,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 1,1%, до 216,6 доллара; Ripple – на 1,1%, до 0,29 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 312,7 доллара; Litecoin – на 3,1%, до 73,6 доллара.

Стоимость биткоина снизилась CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 180,1 млрд долларов, Ethereum – до 23,3 млрд долларов, Ripple – до 12,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд долларов, а Litecoin – до 4,6 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 180 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!