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21 сентября • обновлено в 17:08
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Биткоин упал до психологической отметки: рынок криптовалют отреагировал обвалом

1.4т Читать материал на украинском

Среднерыночная стоимость биткоина в субботу, 21 сентября, упала на 1,7%, до отметки в 10 тысяч долларов.

Одновременно с этим наиболее ликвидные криптовалюты подешевели на 1,1-3,1%, свидетельствуют данные биржи CoinMarketCap.

В частности, курс Ethereum опустился на 1,1%, до 216,6 доллара; Ripple – на 1,1%, до 0,29 доллара; Bitcoin Саsh – на 1,2%, до 312,7 доллара; Litecoin – на 3,1%, до 73,6 доллара.

Новости
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Стоимость биткоина снизилась

Стоимость биткоина снизилась

CoinMarketCap

В итоге капитализация биткоина упала до 180,1 млрд долларов, Ethereum – до 23,3 млрд долларов, Ripple – до 12,5 млрд долларов, Bitcoin Саsh – до 5,6 млрд долларов, а Litecoin – до 4,6 млрд долларов.

Капитализация биткоина упала до 180 млрд долларов

Капитализация биткоина упала до 180 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов.

По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Теги
криптовалюта биткоин
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