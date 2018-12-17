Биткоин пробьет дно: аналитики спрогнозировали курс криптовалют 

Биткоин в ближайшее время может опуститься до $3,2 (по состоянию на 17 декабря – $3,4 тыс).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучили аналитики Forex Club. "В ближайшей перспективе криптовалюты продолжат падать в цене на фоне нисходящего тренда на рынке. Курс биткоина может опуститься ниже $3200", - прогнозируют эксперты.

Отметим, инвесторы проигнорировали сообщения о том, что компания Facebook Inc., которая тайно ведет разработку собственной криптовалюты, в последнее время начала существенно расширять штат блокчейн-подразделения. Кроме того, американская криптобиржа Coinbase вернула опцию вывода клиентами средств в криптовалюте через платежный сервис PayPal.

Напомним: как ранее писал OBOZREVATEL, стоимость биткоина несколько недель назад обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в $3,5 тыс. С небольшими отклонениями курс самой популярной криптовалюты планомерно снижался с начала 2018-го, пока не достиг психологической для рынка отметки — годового минимума.

Венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет $250 тысяч к 2022 году. Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.