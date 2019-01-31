Биткоин-пирамида лопнула: похищенные деньги хранили на вилле 

Организаторы крупнейшей в Китае криптовалютной пирамиды I Am a Clown (IAC) специально оборудовали виллу для хранения похищенных средств.

IAC должен был стать площадкой для разработки масштабной социальной сети, основанную на технологии блокчейн, Big Data и искусственном интеллекте, сообщает телеканал CCTV. Действуя по классической схеме Понци, представители компании просили инвестировать в проект криптовалюту, взамен обещая огромный доход.

Также сообщается, что основные подозреваемые скрывались за пределами Китая и управляли платформой дистанционно, с помощью нанятого персонала. Для сокрытия своих личностей, мошенники использовали подставные корпорации.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (период мирового финансового кризиса)

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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