Беларусь отреагировала на новый скандал с российской нефтью

Белорусский государственный концерн "Белнефтехим" сообщил, что качество нефти, поступающей из России по трубопроводу "Дружба", соответствует принятым стандартам.

"В настоящее время анализы, проведенные аккредитованной лабораторией, регистрируют параметры качества нефти в рамках стандарта", — говорится в сообщении пресс-службы компании.

При этом накануне на участке трубопровода "Дружба", который идет из Беларуси в Польшу, было вновь зафиксировано загрязнение российской нефти.

Превышение норм по хлорорганике обнаружили после проведения анализа на приемно-пропускном пункте "Адамова застава".

Представители "Белнефтехима" отметили, что Минск продолжает контролировать качество поступающего из России сырья по всем участкам нефтепровода.

По оценкам белорусского концерна, полную очистку "Дружбы" планируется завершить к середине августа.

На сегодняшний день в трубопроводах на территории страны остается около 620 тысяч тонн загрязненной нефти.

Качество нефти, поступающей из России по трубопроводу "Дружба", соответствует принятым стандартам

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 апреля стало известно, что белорусский концерн "Белнефтехим" временно ограничил транзит нефти и нефтепродуктов из России в другие страны.

В "Белнефтехиме" заявили о резком ухудшении качества нефти, поступающей по нефтепроводу из России. Содержание хлорорганических соединений в нефти Urals в десятки раз превысило предельно допустимые значения.

23 апреля некачественная нефть из России с повышенным содержанием хлорорганических соединений уже дошла до нефтеперерабатывающих предприятий Европейского Союза.

Азербайджан заявил, что готов помочь Беларуси в случае ее обращения по вопросу поставок нефти.

23 апреля Беларусь временно приостановила поставки светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии.

25 апреля компания "Укртранснафта" прекратила транзит российской нефти по магистральному нефтепроводу "Дружба".

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.