Счета и покупки: государство затеяло масштабную проверку украинцев

Субсидии – одна из основных статей расхода Государственного бюджета Украины. Примерно 70 млрд грн – столько потратят на коммунальные скидки в этом году. Для сравнения, двукратное повышение пенсий всем военным обойдется казне примерно в 7 раз дешевле.

После роста тарифов на коммуналку правительство максимально упростило процедуру предоставления субсидий. Заполнить нужно всего лишь декларацию и заявление. И никаких справок. Прошедшей зимой субсидию получала практически каждая вторая семья, часть из них действительно пользуются помощью, остальные паразитируют на изъянах системы. Теневые доходы, незадекларированная прибыль от сдачи недвижимость в аренду – все это позволяет получать помощь от государства тем, кому она не нужна.

На днях Министерство финансов презентовало свое решение – законопроект о верификации. Причем проверять собираются не только субсидиантов, но и пенсионеров, безработных, то есть всех, кто получает какую-либо помощь от государства.

"Обозреватель" разобрался, как собираются проверять украинцев, и кто рискует попасться.

Банковские счета, реестры и покупки: узнают обо всем

Создать единую информационную платформу, куда будет стекаться информация из разных реестров, госведомств – первое, что необходимо сделать для качественной верификации, уверены в министерстве. Доступ к этой платформе ограничат, что якобы обеспечит сохранность персональных данных. Подобные базы информации существуют и в других странах, в Украине же еще несколько лет назад списки льготников велись на бумаге, а единой базы субсидиантов не существовало.

Если законопроект примут, информация о каждом, кто обратился за помощью, попадет на специальную платформу. Здесь можно будет увидеть все: открытые банковские счета и остатки по ним, информацию о фактическом месте жительства, паспортные данные, ИНН, данные из налоговой и т.д. Кроме того, платформу будут пополнять данными из разных реестров. Зарегистрированная машина или недвижимость, крупная покупка – все это можно отследить через реестры или банковский счет.

Проверять будут в три этапа: до того, как дать помощь, во время получения помощи и после. Согласно законопроекту, если, например, субсидиант начал зарабатывать больше и потерял право на скидку, Министерство финансов имеет право еще три года после этого следить за ним. "Разрешается верификация информации о реципиентах, которые не получают помощь в период до 3 лет", – говорится в законопроекте.

Если во время верификации обнаружили нарушение, Минфин должен обратиться к тому ведомству, который назначил эту выплату. Это может быть Пенсионный фонд, Министерство социальной политики и т.д. После этого есть 15 дней чтобы все еще раз сверить и принять решение, забирать помощь, или это ошибка в реестре.

Согласно документу, сумма неправомерно полученной помощи возвращается государству в установленном законами размере. Если речь идет о субсидии, то придется вернуть полную сумму незаконной скидки. Для примера, если украинец купил себе телевизор стоимость 50 999 грн (любая сумма от 50 тыс. грн), а до этого пополнил свою карту на 70 тыс. грн, Минфин может обнаружить такую покупку, субсидию снимут, а если выясниться, что деньги на телевизор украинец заработал в "тени", и его реальная зарплата 30 тыс., а не 3,7 тыс., как он задекларировал, то всю субсидию придется вернуть в бюджет.

Как пояснили в Министерстве финансов, если документ примут, то проверять украинцев по-новому будут уже с января следующего года. Законопроект согласовали с Министерством экономического развития и торговли, Минсоцполитики, Пенсионным фондом и Государственной службой занятости.

На этом проверки не заканчиваются

Свое видение, как нужно проверять украинцев, есть и у Министерства социальной политики. И если Минфин предлагает использоваться электронные системы и единую онлайн-платформу, то их коллеги считают, что качественно проверить можно, только постучавшись в дверь и осмотрев "материальные условия жизни".

Так, в Минсоцполитики разработали законопроект о социальной инспекции. Проверяющие, если предложение поддержат в Раде, получат право стучаться в двери и осматривать жилье. Правда, без разрешения никто зайти не сможет, но если не впустить, то это может стать основанием для инициирования аудита. Тогда чиновники будут пристально изучать, не скрывает ли украинец часть доходов. А скрывать украинцам действительно есть что. По оценкам Международной организации труда, до 40% украинцев держат в руках конверты с заработанными деньгами ежемесячно. Разумеется, эти деньги никак не отображаются в декларациях, реестрах.

Как уже писал "Обозреватель", в интернете можно найти десятки объявлений об аренде квартир с уже оформленной субсидией. Собственники такого жилья фактически нарушают сразу два правила: оформляют скидку не по месту своего фактического проживания и скрывают доход от сдачи аренды в недвижимость (иначе бы субсидия вовсе не полагалась). Чиновники не имеют право без оснований проверять таких "льготников". Если же в Украине создадут институт социально инспектора, то "ревизор" сможет явится в такую квартиру с визитом и забрать субсидию.