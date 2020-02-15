Зеленский встретился с главой МВФ: о чем говорили

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и МВФ имеют дружеские отношения и ведут конструктивный диалог.

Об этом он сказал по итогам встречи с главой МВФ Кристалиной Георгиевой на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности, сообщили на сайте главы государства. Это уже вторая их встреча.

Зеленский и Георгиева обсудили законопроекты, которые помогут Украине выйти на стабильный рост и обеспечить механизмы защиты своих граждан. В частности, речь шла о ходе судебной реформы, построение системы верховенства права, так называемый законопроект о банках.

"Наша встреча с Кристалина Георгиева была, как всегда, конструктивной. Обсудили последние события и положительные достижения в нашей экономике, которые принесут пользу каждому украинском. Наш диалог с МВФ содержательный, а отношения – дружественные", – подытожил Зеленский.

Украина и МВФ

Новость дополняется...

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!