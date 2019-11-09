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9 ноября • обновлено в 19:12
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Зеленский поставил условия для Кабмина: как хотят изменить жизнь украинцев

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Президент Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства". В документе указаны шаги, которые до конца года должен выполнить Кабмин.

"В документе говорится о мерах, направленных на продолжение структурных экономических реформ, введения дополнительных механизмов для ускорения социально-экономического развития Украины, повышения уровня благосостояния населения...", – говорится сообщении пресс-службы президента.

Так, правительство должно разработать законопроекты для:

  • создание условий для функционирования конкурентного рынка железнодорожных перевозок в Украине и улучшения качества и доступности соответствующих услуг;

  • функционирование внутреннего водного транспорта;

  • управление отходами;

  • противодействие незаконной добыче янтаря;

  • погашение задолженности на оптовом рынке электроэнергии, образовавшейся до 1 июля 2019 года;

  • либерализация деятельности в сфере производства спирта этилового;

  • либерализация трудовых отношений и обновления законодательства о труд;

  • моратория на проверку ФЛП.

Зеленский поставил условия для Кабмина: как хотят изменить жизнь украинцев

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Кабмин также должен обеспечить формирование независимых наблюдательных советов всех государственных банков, повысить позицию в рейтинге "Ведение бизнеса", завершить анбандинг "Нафтогаза", провести приватизацию, подготовить рынок земли, пересмотреть границы госпитальных округов, разработать методику расчет прожиточного минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зеленский рассказал, что в фракции "Слуга народа" есть простые люди, которые делают ошибки, так как "долго въезжают".

А министры, которые к концу 2019 года не покажут успешных результатов своей работы, попрощаются с должностями.

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Тема
Реформы Зеленского
Место
Украина
Теги
Кабинет министров Украины реформа
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