УкрEngРус
Регистрация
МирСпорт
Андрій Длігач
Андрій Длігач
Доктор економічних наук, стратег і футурологВсе статьи автора

Українці отримали велику перемогу!

3.9тЧитать новость на украинском

Прихід великих іноземних компаній в Україну в будь-якому разі є позитивним. Ryanair – це не просто лоукост, це найбільша авіакомпанія Європи, яка торік перевезла більше 128 млн пасажирів. Ця компанія, як і більшість лоукостів, є дуже вимогливою до ефективності інфраструктури і до безпеки. Ryanair – один із лідерів по безпеці польотів у світі. Входить у 5-ку найбезпечніших авіакомпаній. Ця компанія дійсно лоукост, хоч можливо українці не сильно відчують саме лоукостовість, але її вихід спонукатиме МАУ не завищувати ціни на більшість польотів, а навпаки навіть понижувати.

Новости
МФВ не потрібні наші реформи

Перемогою України за останні 5 років є безвіз. Це не просто полегшення чи здешевлення польотів для українців. Це дозволяє більшості українців відчути себе європейцями не на словах чи салоганах, а в реалії. Українці починають пристосовуватися до нових цінностей і Ryanair відіграє в цьому дуже суттєву роль.

Економіка України є надто закритою для іноземного бізнесу і він від цього сильно потерпає. Ryanair – це перемога не лише західного бізнесу в Україні, це перемога ще в одному контрольованому олігархічному секторі.

Читайте все новости по теме "Авиаперелеты" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Андрій ДлігачАндрій Длігач
Тема
Авиаперелеты
Место
Украина
Объект
Госавиаслужба Украины
Поделиться в Facebook

Наши блоги