Я б взагалі не реагував на цю безсовісну брехню....

Якби не нові заяви високопоставлених запроданців, що виправдовують Вето Президента на Закон №5495 про заборону експорту дров і криміналізацію контрабанди лісу-кругляка. Та ще й критикують РПЛ, називаючи популізмом нашу боротьбу за збереження українського лісу.

Ну що ж, в чергове розкладу по полицях. Для тих хто думає, для тих кому не байдуже.

1. МОРАТОРІЙ НА ЕКСПОРТ ЛІСУ-КРУГЛЯКА ЖИТТЄВО ВАЖЛИВИЙ ДЛЯ УКРАЇНИ.

Як ми не раз наголошували, мораторій запроваджений з екологічних міркувань, проте дає і великий економічний позитив. Лише у 2017 році згідно даних ДФС та Держстату: інвестиції в деревообробку +2 млрд грн (двократний ріст!), несировинний експорт +4 млрд грн, податкові надходження +400 млн грн.

Сотні нових виробництв та тисячі робочих місць створено по всій країні завдяки мораторію!

Міністр екології Остап Семерак також справедливо наголошує на позитивному екологічному впливі мораторію.

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2. ДОБРОПОРЯДНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ ІНВЕСТОРИ БУДУЮТЬ ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ ЗАВДЯКИ МОРАТОРІЮ.

"Мораторій на експорт лісу-кругляка став для нас два роки тому вирішальним фактором на користь роботи в Україні. Адже це створює для наших інвестиційних проектів економічну перевагу" - каже Йохан Дунбек, співзасновник компанії зі скандинавськими інвестиціями "Українські лісопильні", що вкладає в два нових деревопереробних заводи на Рівненщині 45 млн Євро.

Коли лише один європейський інвестор вкладає більше 1,5 млрд грн в українську деревообробку - хіба не приклад успішної дії мораторію? Чи комусь не подобаються приватні інвестиції, і їм краще продовжувати набирати кабальні кредити МВФ і ЄС?!?

Європейські інвестори в Україні, вітчизняні деревообробники, провідні галузеві асоціації підтримують мораторій на експорт лісу-кругляка та дров! У нас на руках десятки офіційних листів від них та місцевих органів влади.

3. НЕДОБРОПОРЯДНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПАНІЇ НЕЗАКОННО ІМПОРТУЮТЬ ЛІС-КРУГЛЯК З УКРАЇНИ.

Порушуючи 10-річний мораторій на експорт необробленої деревини та запроваджений з 2013 року Регламент ЄС EUTR, що забороняє імпорт дерев, які незаконно отримані в країні походження, європейські компанії напряму та через посередників незаконно імпортують ліс з України. Серед компаній, які фігурують в резонансному дослідженні британської організації "Earthsight" "ПРИЧЕТНІ ДО КОРУПЦІЇ" такі міжнародні гіганти як Schweighofer, Egger, Kronospan, Swiss-Krono, Mondi, Lenzing, JAF, International Paper, а також мережі через які вони реалізують продукцію: IKEA, H&M, DIY Wickes, Homebase, Hagebau, Obi і Hornbach, Leroy Merlin тощо. І у них дуже впливові "адвокати" і в європейських урядах і, на жаль, в українській владі. Впевнений, Іванна Климпуш-Цінцадзе це підтвердить.

4. КОНТРАБАНДА ЛІСУ-КРУГЛЯКА З УКРАЇНИ ДО ЄВРОСОЮЗУ МАЄ КАТАСТРОФІЧНІ МАСШТАБИ.

Аналіз "Earthsight" показує, що до грудня 2017 року митні органи ЄС зафіксували імпорт з України майже 1 млн кубометрів колод, які були заборонені для експорту мораторієм, встановленим парламентом за нашим Олегом Ляшко та однодумцями наполяганням ще у 2015 році.

Незважаючи на заборону експорту необробленої деревини, в 2017 році, за даними Єврокомісії, на територію ЄС з України імпортовано близько 500 тис. тонн (!) лісу-кругляка (350 тис. тонн імпортовано в Румунію, ще близько 100 тис. тонн до Польщі). До цього кричущого факту Віктор Вовк привернув увагу ще кілька місяців тому, після чого ми з Олегом Ляшко одразу забили на спалах і офіційно звернулись до Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

5. КОНТРАБАНДА ЛІСУ ПОСЛАБЛЮЄ ЕФЕКТИВНІСТЬ МОРАТОРІЮ ТА РОБИТЬ УКРАЇНУ СИРОВИННОЮ КОЛОНІЄЮ.

Мораторій на експорт лісу-кругляка діє. До його запровадження з України експортували майже 3 млн тонн лісу-кругляка на рік. Зараз під виглядом дров контрабандою вивозять десь до 0,5 млн тонн. Різниця разюча, але мораторій може принести ще більше користі - інвестиції, робочі місця та доходи українцям - за умови перекриття контрабанди лісу!

Проте через бездіяльність української влади і потурання контрабандистам, "чорним лісникам" та європейським корпораціям Україну перетворили на сировинну колонію. Згідно дослідження "Earthsight" "ПРИЧЕТНІ До КОРУПЦІЇ": "ЄС, ймовірно, імпортує з України більше незаконно добутої деревини, ніж з усіх країн Латинської Америки, Африки і Південно-Східної Азії разом узятих, і більше, ніж з будь-якої іншої країни в світі"!

6. КОНТРАБАНДУ ЛІСУ-КРУГЛЯКА З УКРАЇНИ ЗАОХОЧУЮТЬ ЄВРОПЕЙСЬКІ КОМПАНІЇ І ПОКРИВАЮТЬ УКРАЇНСЬКА ВЛАДА ТА УРЯДИ ЄС.

Мільйон кубометрів лісу-кругляка - не голка у стозі сіна. Ми порахували, що лише у 2017 році з України під виглядом дров незаконно вивезли близько 14 000 вагонів з лісом-кругляком! Організувати їх контрабанду без сприяння корумпованих лісгоспів, митників, силовиків та урядників було б просто не можливо!

Закриваючи очі на порушення мораторію на експорт необробленої деревини з України ЄС підживлює масштабну корупцію та руйнує правові механізми в Україні. Не кажучи вже про екологічні наслідки та послаблення української промисловості і економіки... Та ще й намагаються "підкупити" український уряд кредитами за відміну мораторію!

Резюме дослідників "Earthsight": "Якщо ЄС дійсно хоче допомогти, він повинен витрачати менше енергії на примус українського уряду щодо скасування заборони експорту колод і більше зосередитися на забезпеченні того, щоб його держави-члени виконували свої власні закони". Тут, як то кажуть, NO COMMENTS.

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7. ПРЕЗИДЕНТ ГАЛЬМУЄ БОРОТЬБУ З КОНТРАБАНДОЮ ЛІСУ-КРУГЛЯКУ

Тоді як Прем'єр та уряд по суті підтримали запропонований РПЛ план подолання контрабанди (тотальний огляд і фотофіксація вагонів з дровами, обмін інформацією з митницями ЄС і спільне розслідування, криміналізація контрабанди лісу та заборона експорту дров), Президент заветував наш Олег Ляшко та колегами Закон №5495 про захист українських лісів.

Вето Президента на заборону експорту дров, під виглядом яких в ЄС незаконно везуть український ліс - великий подарунок "чорним лісникам", контрабандистам лісу та європейським конкурентам українських деревообробників. І відвертий ляпас українським виробникам та суспільству в цілому.

8. МОРАТОРІЙ НА ЕКСПОРТ ЛІСУ ТА ДРОВ НЕ ПОРУШУЄ НАШИХ МІЖНАРОДНИХ УГОД

На Банковій наполягають на виключенні з Закону №5495 норми про заборону експорту дров, формально прикриваючись Угодою про Асоціацію з ЄС. Але як діючий мораторій на експорт лісу, так і підтримана парламентом заборона експорту дров, підпадають під виключення з Угоди про Асоціацію з ЄС та Угоди СОТ!

Скільки б не істерили на цю тему так звані "єврооптимісти", факти річ вперта. Мораторій (і діючий "лісовий" і заветований Президентом "дров’яний"):

a) є недискримінаційними - заборона експорту українського лісу-кругляка розповсюджується на всі країни;

b) носить тимчасовий характер, безпосередньо пов’язаний з існуванням екологічної загрози (відповідає статті XX(g) ГАТТ 1994 щодо можливості країн-членів СОТ вживати заходи для збереження природних ресурсів, які вичерпуються, якщо такі заходи застосовуються разом з обмеженням внутрішнього виробництва чи споживання);

c) узгоджується з положеннями статті ГАТТ 1994 XI:2(а) (щодо можливості запровадження країнами-членами СОТ тимчасових заборон чи обмежень експорту товарів з метою попередження чи послаблення критичного дефіциту товарів, що мають вагоме значення для країни, яка експортує);

d) відповідає Пункту (b) (iii) Статті XXI "Винятки з міркувань безпеки" - "Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися: як перешкода будь-якій стороні у здійсненні будь-яких дій, які вона вважає необхідними для захисту суттєвих інтересів своєї безпеки: що вживаються під час війни чи інших надзвичайних обставин у міжнародних відносинах".

e) не порушує й Угоди про Асоціацію з ЄС, адже Статтею 36 "Загальні винятки" чітко визначено, що "Ніщо в цій Угоді не повинно тлумачитися як таке, що перешкоджає вжиттю або застосуванню будь-якою Стороною заходів згідно зі Статтями XX та XXІ ГАТТ 1994 та їх примітками щодо тлумачення, які включено до цієї Угоди і є її невід’ємною частиною".

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9. ІНШІ КРАЇНИ ЗАХИЩАЮТЬ СВОЮ ПРИРОДУ ТА ЕКОНОМІКУ

Заборона або суттєві обмеження на експорт лісу-кругляка діють у понад 30 країнах світу! У тому числі в Канаді (з 1906р.), США (з 1926р.), Бразилії (з 1969р.), Малайзії (з 1972р.), Індонезії (з 1985р.), В'єтнамі (з 1992р.), Новій Зеландії (з 1993р.)...

Почитайте, для прикладу, Угоду про вільну торгівлю України з Канадою. Вона дуже повчальна. Адже на постійній основі дозволяє Канаді виключення з режиму вільної торгівлі для “експорту деревини усіх видів”. Тобто Канада може безстроково обмежувати експорт лісу-кругляка. А почали вони ще у 1906 року - 112 років тому. Цікаво, правда?

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Чому ж стільки крику про "антиєвропейськість" та "зайвість" мораторію на експорт лісу-кругляка та заборону експорту дров? Причому одночасно від агентів впливу інших країн в українському уряді та з Банкової. Тому що інтереси контрабандистів, "чорних лісників", корумпованих силовиків та потужних європейських корпорацій і урядів країн ЄС в цьому питанні ситуативно співпали.

Багато кому Україна вигідна в ролі сировинної колонії. Багато кому, але не нам - українцям!