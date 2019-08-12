Украина возглавила мировой топ по уровню ставки ЦБ: что это значит

Украина заняла первое место в мире по уровню реальной учетной ставки Центрального банка.

Это произошло после снижения Центральным банком Турции своей учетной ставки, сообщил на странице в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Реальная ставка ЦБ в Украине составляет 7,9%, что почти в 2 раза больше, чем у ближайшей страны", – отметил он.

Иллюстрация Аргумент

facebook.com/volodymyr.kompaniiets

Как пояснил эксперт, такой показатель негативно скажется на заемщиках из-за дорогих кредитов. "Для вкладчиков и покупателей ОВГЗ это очень хорошо, так как позволяет получить хорошую доходность по инвестициям", – добавил он.

При этом данный показатель в Гаити не учтен, так как в республике второй месяц не могут посчитать уровень инфляции.

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Как писал OBOZREVATEL, цены на товары и услуги в Украине в пересчете на доллары в августе 2019 года остаются ниже, чем были в 2013 году.

В то же время средняя заработная плата в Украине возросла, установив новый максимум в гривнах и побив рекорд 2013 года в долларовом эквиваленте.

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