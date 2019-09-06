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8 сентября • обновлено в 11:57
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Угроза дефолта отступает: Украину повысили в международном рейтинге

11.5т Читать материал на украинском

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте и гривне с уровня "B-" до "B".

Прогнозы экспертов касательно ситуации в Украине положительные, передает "Интерфакс-Украина".

В сообщении Fitch заявляется, что страна продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность.

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Сокращенный период выборов, по оценке экспертов, уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.

"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", – говорится в тексте.

В Fitch добавили, что сильная народная поддержка президента Владимира Зеленского и контроль его партии над правительством и парламентом предоставляют правительству "уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы".

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Агентство позитивно оценило недавно сформированное правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука. Оно, как сказано в заявлении, включает технократических, прозападных и реформаторских министров.

В то же время то, что некоторые "ключевые лица, определяющие экономическую политику", остаются на своих позициях, поддерживает преемственность политики, лежащей в основе сокращения макроэкономического дисбаланса и повышения стабильности.

Отмечается, что разумное управление бюджетом, стабильный рост, снижение процентных ставок и умеренное давление на обменный курс будут способствовать продолжению сокращения государственного долга.

"Мы ожидаем, что государственный долг снизится до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) к концу 2019 года, сократившись почти на 20 п.п. с пика 69,2% (80,9% с учетом гарантий) в 2016 году и ниже нынешнего медианного значения "B" на 57,5%, и достигнет 44,4% к 2021 году" – говорится в релизе.

Однако, Fitch указывает, что динамика государственного долга в значительной степени подвержена валютному риску, поскольку 67% обязательств деноминированы в иностранной валюте. Более активное участие нерезидентов на местном рынке облигаций, по мнению агенства, поможет увеличить долю долга в национальной валюте и увеличить сроки погашения.

Иллюстрация. Экономика Украины

Иллюстрация. Экономика Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября правление Национального банка на полпроцента снизило учетную ставку – с 17% до 16,5% годовых. Это удешевит кредиты в Украине.

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Темы
Экономика Украины: прогнозы Дефолт Украины
Место
Украина
Теги
Fitch дефолт рейтинг Экономика Украины
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Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
да просто Зе меньше Пороха ворует.
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Кокорин Виктор
Кокорин Виктор
Дефолт только приблизился, так как внешний долг вырос до 81 млрд. $. А часть долга вернули за счёт новых заимствований. Пирамида, при которой дефолт неизбежен.
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кокорин Виктор, Fitch забыл пригласить тебя в качестве главного эксперта ?
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Животные с расеи в курсе, шо оно такое - дефолт! Да, быдлo паРРашное? Вы его себе уже устроили, скоты! И эта падаль ещё смеет тут шото вонять! Скот рюский, вспоминаем позорные страницы расейской действительности. Год эдак 1998. Шо тогда было, выродки русские? Руссишшвайне, бистро-бистро хрюкаем. Отвечайте, животные одичалые.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Мельничук Олександр, Если я скажу: 'У этого чувака прединфарктное состояние. Он жирный, пьёт, курит и на кардиограмме, черт знает что". - это не означает, что у него обязательно будет инфаркт и он умрет, но нормальный работодатель его на работу не возьмёт. Ибо есть риск не получать прибыль, а оплачивать больничный, причём не обязательно это будет инфаркт. Так и кредитные рейтинги. Дефолтный уровень не означает дефолт, а определяет уровень риска инвестора.
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Сидоров Иван
Сидоров Иван
Кацaп Кацaпыч, Рейтинг России вопреки всем санкциям всегда был выше на 4-5 пунктов (bbb, или bbb-, минимум) нынешнего героического украинского. На границе "спекулятивного" и "инвестиционного". Есть сигналы, что через пару месяцев будет опять в зоне "инвестиционного". Но вы задрачивайте на "изоляцию":)
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