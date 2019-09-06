Угроза дефолта отступает: Украину повысили в международном рейтинге

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Украины в иностранной валюте и гривне с уровня "B-" до "B".

Прогнозы экспертов касательно ситуации в Украине положительные, передает "Интерфакс-Украина".

В сообщении Fitch заявляется, что страна продемонстрировала своевременный доступ к фискальному и внешнему финансированию, улучшила макроэкономическую стабильность и снизила бюджетную задолженность.

Сокращенный период выборов, по оценке экспертов, уменьшил внутреннюю политическую неопределенность.

"Ожидаемая непрерывность макроэкономической политики, заявленная приверженность нового правительства структурным реформам и взаимодействие с международными финансовыми организациями означают, что Fitch ожидает дальнейшего повышения кредитоспособности", – говорится в тексте.

В Fitch добавили, что сильная народная поддержка президента Владимира Зеленского и контроль его партии над правительством и парламентом предоставляют правительству "уникальную сильную позицию для продвижения вперед в своей политической программе, ориентированной на реформы".

Агентство позитивно оценило недавно сформированное правительство под руководством премьер-министра Алексея Гончарука. Оно, как сказано в заявлении, включает технократических, прозападных и реформаторских министров.

В то же время то, что некоторые "ключевые лица, определяющие экономическую политику", остаются на своих позициях, поддерживает преемственность политики, лежащей в основе сокращения макроэкономического дисбаланса и повышения стабильности.

Отмечается, что разумное управление бюджетом, стабильный рост, снижение процентных ставок и умеренное давление на обменный курс будут способствовать продолжению сокращения государственного долга.

"Мы ожидаем, что государственный долг снизится до 47,9% ВВП (55,8% с учетом гарантий) к концу 2019 года, сократившись почти на 20 п.п. с пика 69,2% (80,9% с учетом гарантий) в 2016 году и ниже нынешнего медианного значения "B" на 57,5%, и достигнет 44,4% к 2021 году" – говорится в релизе.

Однако, Fitch указывает, что динамика государственного долга в значительной степени подвержена валютному риску, поскольку 67% обязательств деноминированы в иностранной валюте. Более активное участие нерезидентов на местном рынке облигаций, по мнению агенства, поможет увеличить долю долга в национальной валюте и увеличить сроки погашения.

Иллюстрация. Экономика Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 сентября правление Национального банка на полпроцента снизило учетную ставку – с 17% до 16,5% годовых. Это удешевит кредиты в Украине.

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