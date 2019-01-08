Украинцев обязали платить налоги за посылки: адвокат раскрыл нюанс

Серый рынок товаров в Украине получит ощутимый удар. Это произойдет благодаря изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые предусматривают новые налоги для посылок из-за рубежа.

Такое мнение в эфире ObozTV выразил адвокат Егор Штокалов. По его словам, массово зарубежные посылки в Украине в основном получают нелегальные торговцы.

Справка: с 1 января украинцы без уплаты налогов смогут получать не более трех посылок в месяц. При этом стоимость каждой из них должна быть до 150 евро.

"Итого, сумма в 150 евро в месяц и три посылки на одного человека. В принципе, это соответствует среднему показателю. Если человек не занимается именно бизнесом", – уточнил Штокалов.

Он уверен, что на конечном потребителе это нововведение отразится позитивно. Потому что официальные дилеры, которые поставляют товар в Украину и распространяют его здесь, берут на себя определенные гарантии и обязательства за качество товара, в отличие от теневых продавцов.

Посылки

"Если система заработает, то скорее всего, бюджет будет наполняться. Но серые поставщики будут стараться обходить эти правила. Например, оформлять посылки на родственников", – предупредил адвокат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине 1 января 2019 года минимальную зарплату повысили с 3723 до 4173 грн. В результате не только выросли доходы украинцев с минималкой, но и увеличился размер пенсии и штрафы для работодателей.

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