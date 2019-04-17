''Риски повышаются'': экономист объяснил, почему МВФ боится Зеленского

Возможная победа Владимира Зеленского на выборах президента Украины создает неопределенность для западных финансовых институций. Международный валютный фонд может поставить сотрудничество с Украиной на паузу, пока ситуация не прояснится.

Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Илья Несходовский. По его словам, для МВФ важно узнать, будет ли новый президент пересматривать решения по сотрудничеству, которые уже были приняты.

"Риск и неопределенность идут рядом. Если я не знаю, что будет, это повышает мой риск. Есть серьезная угроза, что много программ будет поставлено на паузу… Как будет действовать Зеленский – никому неизвестно. Нет программы, нет людей, которые ее будут реализовывать", – отметил эксперт.

"Мы не знаем, что у Зеленского в голове. Его отношение к МВФ менялось довольно-таки радикально. Речь шла и о полном разрыве сотрудничества, Игорь Коломойский объявлял в свое время про возможный дефолт. Неопределенность – это проблема", – подчеркнул экономист.

Как пояснил Несходовский, для МВФ вопрос выделения денег – это вопрос ответственности.

"Соответственно, если Зеленский покажет, что он подписанные с МВФ договоры собирается выполнить, и выполнить больше, чем предыдущий президент, это будет огромный плюс. А может случиться и не так – он не будет выполнять, будет говорить – давайте переподпишем", – отметил он.

В то же время, Несходовский напомнил, что за экономику в Украине отвечает не президент, а правительство, поэтому как минимум до парламентских выборов существенных изменений в экономической политике государства ждать не приходится.

capital.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

В команде Владимира Зеленского заверили, что серьезно относятся к инвесторам и пытаются убедить их в том, что Украина останется в программе Международного валютного фонда.

В сериале "Слуга народа" персонаж Зеленского жестко отшил МВФ, послав кредиторов Украины "в задницу". Сам кандидат в президенты, комментируя данный эпизод, пообещал не ссориться с МВФ.

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