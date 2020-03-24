Продали облигации: Минфин привлек в бюджет Украины 24,8 миллиардов гривень

Министерство финансов Украины привлекло в бюджет Украины более 24,8 миллиардов гривень. Это удалось сделать во время аукциона по продажам облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ).

Как сообщает пресс-служба Минфина, 24 марта удалось успешно продать долларовые облигации со сроком действия 3 месяца на 801,6 миллионов долларов, а евровые со сроком действия 1,1 года - на 75,7 миллионов евро.

Средневзвешенная ставка доходности по долларовым инструментам составила 3%, а по евровым - 2,2%. В гривневом эквиваленте поступления в бюджет превысили 24,8 миллиардов гривень.

Как известно, на этом аукционе Минфин отказался размещать гривневые облигации.

"Поскольку поточная коньюктура на рынке не позволяет Минфину придерживаться стратегии увеличения выпусков госдолга в гривне и отдавать преимущество инструментам с долгим сроком погашения, Минфин активно реагирует на изменения на рынке капитала и использует валютные финансовые инструменты на внутреннем рынке", - заявили в ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабмин вместе с Нацбанком выстроили в Украине "финансовую пирамиду", продавая иностранным спекулянтам на выгодных условиях облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Об этом в эфире ObozTV рассказал экономист Игорь Гарбарук.

При этом, экс-министр финансов Оксана Маркарова заявила, что привлечение денег в Украина путем продажи ОВГЗ нельзя сравнивать с финансовой пирамидой. Она считает, что этот процесс не имеет признаков, характерных для подобных мошеннических схем.

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