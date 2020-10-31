Половину всех рабочих мест в сфере туризма закроют в 2020-м – отчет

Новые данные Всемирного совета по путешествиям и туризму (WTTC) показывают, что, несмотря на небольшое улучшение с июня, 174 млн рабочих мест в сфере путешествий и туризма могут быть потеряны в 2020 году, если препятствия для глобальных путешествий сохранятся.

Согласно отчету WTTC об экономическом воздействии за 2020 год, на путешествия и туризм приходится один из 10 рабочих мест (всего 330 миллионов), что дает 10,3% вклада в мировой ВВП и создает одно из четырех новых рабочих мест. Таким образом, только за текущий год может быть сокращены около 50% рабочих мест в сфере.

"Поскольку ограничения на поездки по всему миру оставались в силе в течение летних месяцев, по нашим оценкам, количество потерянных рабочих мест увеличилось со 121 млн до 143 млн. Всего за четыре месяца наше исследование показало, что еще 22 миллиона рабочих мест по всему миру находятся под угрозой. Это ужасные новости, и сейчас нам нужны скоординированные международные действия", – говорит Глория Гевара, президент и главный исполнительный директор WTTC.

Продолжительные ограничения на поездки также могут лишить 4,7 триллиона долларов вклада сектора в мировой ВВП, что эквивалентно потере 53% по сравнению с 2019 годом.

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