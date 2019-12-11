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11 декабря • обновлено в 18:31
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Международные резервы Украины достигли рекордной отметки: названа сумма

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Чистые международные резервы НБУ в ноябре 2019 года достигли 70-ти месячного максимума и уже составляют 12,5 млрд долл.

Об этом сообщил в своем Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

"Теперь чистых международных резервов было больше в январе 2014 года, когда они составляли 13,3 млрд долл", – написал Компаниец.

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Он уточнил, что чистые международные резервы – это ликвидные международные резервы минус обязательства перед нерезидентами, связанные с резервами.

Резервы Украины

Резервы Украины

Владимир Компаниец

Резервы Украины

Резервы Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская таможня в ноябре впервые за 13 месяцев выполнила план поступлений в бюджет. Правда, чиновники пошли на самообман. На самом деле это произошло потому, что сам план снизили на 10 млрд гривен.

Медианная заработная плата в Украине в октябре 2019 года составила 7661 грн, что свидетельствует о том, что 50% официально трудоустроенных граждан оформлены на 6244 грн "чистыми" на руки.

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Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономика Украины: прогнозы
Персона
Владимир Компаниец
Место
Украина
Тег
бюджет
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Исаев Денис
Исаев Денис
Не зря майдан стоял, за 6 лет ЗВР почти достигли домайданного уровня, правда долги на треть выросли и экономика на столько же упала.
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Питон Каа
Питон Каа
Были бы еще свои, а не земные, вообще было бы хорошо, а то не знают у кого занять, чтобы проценты по предыдущим займам выплатить...
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Круто! Цэ пэрэмоха над ахрессором, у которого жалкие 542млрд на 01.12.2019
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