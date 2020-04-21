В России вслед за ценами на нефть обвалился рубль

В России падает курс рубля. Во вторник, 21 апреля, на Московской бирже стоимость доллара поднялась выше 76 руб./$.

По сравнению с понедельником доллар подорожал на 48 копеек.Об этом свидетельствуют данные торгов. Для сравнения – в начале декабря 2019 года доллар стоил 61 руб./$. С начала 2020 года рубль обесценился на 30%.

Стоимость доллара на бирже в России

Обвал российской валюты происходит на фоне исторического падения цен на нефть. 20 апреля стоимость барреля нефти американского сорта WTI и российского Urals достигла отрицательных значений.

В понедельник стоимость доллара на Мосбирже взлетела с 73,99 руб./$ (курс в момент закрытия биржи в пятницу) до 75,55 руб./$. То есть, доллар подорожал на 1,56 руб.

Курс рубля в России

Как сообщал OBOZREVATEL, в понедельник, 20 апреля, в один из моментов цены достигали минус $40,32 за баррель. Отрицательная цена вызвана тем, что перед исполнением контрактов владельцы нефти вынуждены платить ее покупателям, чтобы избавиться от сырья в условиях острого дефицита емкостей для его хранения.

Справочный курс доллара в Украине 21 апреля установлен на отметке 27,07 грн, что на 13 копеек меньше, чем днем ранее. Официальный евро при этом зафиксирован на уровне 29,42 грн, таким образом он подешевел на 21 копейку за сутки.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.