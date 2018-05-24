Курс биткоина опустился до рекордной отметки: прогноз

По состоянию на 24 мая основные по объему капитализации криптовалюты продолжают дешеветь.

За последние 24 часа Bitcoin подешевел на 2,91% до 7,7 тыс. долл., Ethereum - на 5,41% до 606 долл., Ripple - на 2,60% до 0,6223 долл., Bitcoin Саsh - 5,91% до 1 тыс. долл. и EOS - на 6,61% до 11 долл. Об этом свидетельствуют данные площадки Сoinmarketcap.

Капитализация Bitcoin составляет 131,5 млрд долл., Ethereum - 60,3 млрд долл., Ripple - 24,3 млрд долл., Bitcoin Саsh - 17,7 млрд долл., EOS - 9,8 млрд долл. Объем операций за прошедшие сутки составил: Bitcoin - 6,5 млрд долл., Ethereum - 3 млрд долл., Ripple - 0,4 млрд долл., Bitcoin Саsh - 0,8 млрд долл., EOS - 1,6 млрд долл.

Как отметил аналитик "Альпари" Максим Пархоменко, первые топ-10 валют будут продолжать торговаться в узком диапазоне.

"Среднесрочно в течении лета первые топ-10 валют будут продолжать торговаться в узком диапазоне. У большинства из них на данный период не намечено глобальных изменений или обновлений протоколов - они в основном будут стартовать с осени следующего года. Также дальнейшая судьба валют будет зависеть от движения самого биткоина. На данный момент монета не может пробраться выше отметки в 10 000 долларов и остается в узком диапазоне 7 000 - 10 000 и в ближайшие несколько месяцев будет продолжать там торговаться на фоне мирового ужесточения регулирования обращения данной монеты со стороны основных мировых государств", - отметил Пархоменко.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал о том, что 17 мая было зафиксировано подорожание 5 основных по объему капитализации криптовалют. Bitcoin подорожал на 1,63 до 8,4 тыс. долл, Ethereum - на 3,12% до 711 долл., Ripple - на 3,20% до 0,7076 долл., Bitcoin Саsh - на 4,14% до 1,3 тыс. долл., EOS - на 9,93% до 14 долл. 23 мая Bitcoin упал ниже психологической отметки в 8000 долл.