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Заменить гривню на доллар: к Зеленскому обратились с радикальной просьбой

1.5т Читать материал на украинском

Президента Украины Владимира Зеленского попросили в качестве национальной валюты заменить гривню на доллар США.

Такую петицию на сайте главы государства опубликовал Сергей Андрощук. Он указывает, что американская валюта более стабильна.

"В связи с нестабильностью национальной валюты Украины просим провести денежную реформу, заменив национальную валюту Украины гривню на более стабильную – доллар США с пересчетом цен, тарифов, окладов заработной платы, стипендий, пенсий, средств на счетах предприятий, учреждений и организаций, а также вкладов граждан", – сказано в обращении.

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К утру понедельника, 12 августа, петиция набрала около 1300 подписей. Чтобы ее рассмотрел президент, необходимо 25 тысяч. На сбор голосов есть три месяца.

В Украине предложили сделать "рокировку" гривни и доллара

В Украине предложили сделать "рокировку" гривни и доллара

24tv.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

Тем не менее, за последнеие месяцы курс гривни укрепился до рекордных за последние три года показателей. Из-за этого министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала НБУ за то, что он не делает достаточно усилий для сдерживания укрепления курса национальной валюты.

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Тема
Валютный рынок
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
гривня доллар
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Государственный язык - американский. Киев в Нью - Киев.
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Питон Каа
Питон Каа
Лучше уж сразу попроситься в состав США...
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Махно Володимир
Махно Володимир
Питон Каа, это на много лучше чем в состав россии, как это происходил с Белоруссией. россия убогая сама и еще других примыкает к своему убожеств. позор.
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Махно Володимир
Махно Володимир
так же напоминаю что петиция: Скасувати бюджетне фінансування політичних партій в Україні, набрала 25 тыс. голосов. Ждем положительного решения Зеленского! https://petition.president.gov.ua/petition/66668
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