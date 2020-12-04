Из-за рекордного курса биткоина те, кто производит их на компьютерах, заработали полмиллиарда

Доход майнеров (занимаются производством) биткоина в ноябре составил $521 млн, превысив выручку октября на 47,9%. Среди основных причин роста прибыли – рост курса биткоина.

Об этом сообщает издание Cryptor. Весь ноябрь майнинг криптовалюты шел с более высокой рентабельностью и сверхдоходом благодаря существенному взлету курса биткоина на 46%.

Стремительно растущий тренд криптовалюты обеспечил активность трейдеров. Перечисленные факторы вывели доходность майнинга биткоина на годовые максимумы 2020-го, полностью нивелировав последствия уменьшения вознаграждения. В мае 2020-го произошло очередное двойное снижение вознаграждения за блок до 6,25 биткоинов.

В целом снижение вознаграждения и появление ASIC-майнеров (специальные компьютеры) снизили потенциальную доходность отрасли. На пике стоимости биткоина в 2017-м майнеры зарабатывали более $1 млрд.

Майнинг, также добыча – деятельность по созданию новых структур для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы обычно предусмотрено вознаграждение за счёт новых единиц криптовалюты и/или комиссионных сборов.

1 декабря 2020-го курс биткоина достиг исторического максимума в 19 959 долларов за монету. Таким образом криптовалюта преодолела предыдущий рекорд в 19 686 долларов, который был зафиксирован днем ранее.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс биткоина в ближайшие 18 месяцев может взлететь до 340 000 долларов. Максимальная отметка для криптовалюты – 1,6 млн долларов.

Эксперт ChartsBTC прогнозирует, что в случае реализации оптимистического варианта развития событий на рынке биткоин "уйдет" на значительно более высокую величину.