В Сенат США внесли законопроект о новых санкциях против российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом на своем сайте сообщил один из авторов проекта Джон Баррассо. В документе говорится, что санкции, предусмотренные законопроектом "Об энергетической безопасности Европы", должны быть ужесточены. По словам Баррассо, "Северный поток-2" – это российская ловушка, делающая Европу более зависимой от них.

"Мы обязаны блокировать все российские усилия для завершения строительства этого опасного трубопровода. Наш законопроект расширяет целевые санкции в отношении тех, кто участвует в строительстве этого газопровода. Эти санкции не позволят России усилить свое геополитическое оружие", – заявил сенатор Баррассо.

Другие сенаторы поддержали идею этого законопроекта. Например Тед Круз заявил, что "Северный поток-2" является критической угрозой национальной безопасности США, поэтому он не должен быть завершен.

"В прошлом году обе партии и обе палаты Конгресса собрались, чтобы принять мой и сенатора Шехин двухпартийный законопроект о защите энергетической безопасности Европы. Тем не менее, Путин продолжает пытаться обойти эти санкции, и поэтому этот новый законопроект должен раз и навсегда уточнить, что те, кто каким-либо образом участвует в строительстве трубопровода, столкнутся с немедленными американскими санкциями", – сказал он.

Аналогичное мнение высказала и сенатор Джин Шехин. По её мнению, нельзя допустить ситуации, в которой Россия будет скрыто влиять на Европу и Украину.

НАК "Нафтогаз Украины" отреагировала на эту информацию серией публикаций в Twitter, в которых призвала Конгресс США принять этот закон. В свою очередь, "Нафтогаз" продолжит свою адвокационную компанию в США и Европе, чтобы "положить конец "Северному потоку-2".

"Конгресс США должен окончательно положить конец "Северному потоку-2", незамедлительно приняв Закон о разъяснении PEESA!. Нафтогаз продолжит свою адвокационную кампанию в Соединенных Штатах и Европе, чтобы окончательно положить конец "Северному потоку-2" и защитить интересы безопасности Украины, Европы и трансатлантических стран", – написали в компании.

Также в "Нафтогазе" поблагодарили сотрудников администрации Дональда Трампа за содействие и желание остановить "Северный поток-2".

Naftogaz will continue its advocacy campaign in the United States and Europe to put a final end to Nord Stream 2 and safeguard Ukrainian, European, and transatlantic security interests pic.twitter.com/EzEx92FZ9V — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) June 4, 2020

Ukraine is also grateful to @RichardGrenell, @SecPompeo, @robertcobrien, @SecBrouillette and others in the Trump admin for their determination to completely stop Nord Stream 2. Working together, Ukraine, the US, and Europe will protect transatlantic interests — Naftogaz of Ukraine (@NaftogazUkraine) June 4, 2020

