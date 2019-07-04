В Украине промышляют аферисты: что известно о новой дерзкой схеме

В Киеве обнаружили мошенническую схему с сервисными услугами по ремонту техники.

Изначально вам предлагают одну стоимость починки гаджета, а в итоге сумма увеличивается в несколько раз. Не хотите платить? Скорее всего, вам вернут и вовсе неисправную технику. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

На "удочку" не посчастливилось попасться руководителю направления речного туризма Киевского речного порта Павлу Поликанову. На своей странице в Facebook мужчина описал ситуацию, которая произошла с его семьей в одном из киевских магазинов, который специализируется на продаже и ремонте техники.

"Жена отдала в ремонт компании MyCloud Store, свой MacBook, он не включался. Сделали диагностику, озвучили стоимость ремонта в 1200 грн, а через несколько недель перезвонили сказали, что ремонт уже будет стоить 3000 грн", – пишет Поликанов.

Магазин MyCloud Store Lapplace

Пока супруги решали, стоит ли отдавать за ремонт сумму в более чем два раза больше озвученной изначально, оказалось, что "мастера" сняли деталь с ноутбука, объяснив это тем, что они якобы починили ноут, но из-за несогласия клиента оплачивать стоимость ремонта, замененную деталь они забрали.

"В итоге решили отдать им опять, так как они готовы за 3000 грн починить MacBook. Принесли им опять ноут, нам сказали, что ремонт продлится неделю. Прошло три недели, и в конечном итоге починить не смогли", – рассказал Поликанов.

Когда мужчина забрал ноутбук, оказалось, что на нем нет ни единого болта и остались следы пайки материнской платы, что ему подтвердили уже в другом сервисном центре. В итоге в MacBook была повреждена материнская плата, ремонт которой стоит $600-$800.

"Ноутбук стоимостью $1000 угробили, хотя жена пришла с пустяковой проблемой", – возмутился Поликанов.

Пострадавший не собирался сдаваться, вместе с экспертом по качеству и безопасности, исполнительным директором в Союзе потребителей Украины Максимом Несмияновым, они выехали в магазин и вызвали сотрудников полиции. Как оказалось, в магазине нашли многочисленные нарушения.

OBOZREVATEL пообщался с Максимом Несмияновым, который рассказал о проблемах с "серыми" сервисными центрами, как они работают и почему их не привлекают к ответственности за мошенничество.

Максим Несмиянов facebook/nesmianov

По его словам, подобные магазины с ремонтом техники, часто "крышуются" силовиками. Кроме того, до 2019 года в Украине существовал мораторий на проверку малого и среднего бизнеса. И хотя с этого года он по закону перестал действовать, как говорит эксперт, на деле он все еще есть.

Еще один способ, с помощью которого такие конторы умудряются уйти от проверок – это частая смена ФОП.

Такие магазины зачастую не выдают никаких официальных документов клиентам при приеме техники на ремонт, это и дает им возможности избегать каких-либо претензий в дальнейшем.

"Как они выкручиваются? Они дали фиктивный документ про акт приема товара, они не проводили акта осмотра, у них нет акта выполненных работ, они вообще ничего не выдавали. Фактически они взяли чужую технику, испортили ее, вернули ее, человек ушел, а потом увидел, что там просто абзац", – рассказывает Несмиянов.

Есть еще один метод развода, как говорит эксперт, часто используется в регионах: "Они принимают технику, потом могут ее поцарапать, повредить болты и отказать в гарантии. Был случай, когда через магазин сдавали по гарантийному случаю, и кто-то на этапе сервисного центра магазина накрутил болты".

По его словам, люди сами часто виноваты, потому что не требуют и не смотрят на те документы, которые им дают при сдаче техники в ремонт.

Ремонт ноутбука

"Первое, что нужно сделать, когда приходишь в какой-то сервисный центр или организацию, которая выполняет сервисный ремонт, спрашиваешь про выдачу акта выполненных работ, и пусть они его при вас заполнят. Главное, смотрите, что они туда впишут, есть ли какие-то повреждения на технике, сдали ли вы зарядку, потому что парню отказались отдавать зарядку, говорили, что он ее не сдавал. Плюс на акте должна быть подпись и печать с указанием субъекта хозяйственной деятельности и идентификационным кодом", – объясняет Несмиянов.

"Нужно уточнить, будут ли куда-то отправлять технику и какое время займет ремонт. Гарантийный ремонт по закону оказывается в течении 14 дней, но по умолчанию бизнес ставит от 30 до 42 дней. Это не законно, такое может быть только по согласованию сторон", – добавил он.

К сожалению, как говорит эксперт, обращения в правоохранительные органы или Госпотребслужбу в таких случаях ни к чему не приводят, единственный метод давления – огласка. Но и это не поможет решить проблему на 100%.

Если у вас нет четкой уверенности в том или ином сервисном центре, эксперт советует почитать отзывы о компании или спросить у друзей, знакомых, кто уже чинил свою технику и идти в проверенный магазин. К тому же, обязательно следует проверять все документы при сдаче техники и после ее ремонта.

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