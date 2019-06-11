80% хотят вернуться: названа главная проблема украинских заробитчан

В Украине 80% трудовых мигрантов, которые уже поработали за рубежом, хотят вновь вернуться на работу из-за низких зарплат в нашей стране.

Таковы результаты опроса на онлайн-сервисе OLX Работа с которыми ознакомился OBOZREVATEL. Отмечается, что украинцы ожидают получать там зарплаты от $1 000, а работать планируют не по специальности 63% респондентов.

По данным опроса, только 20% украинцев с опытом зарубежного трудоустройства не вернулись бы за границу. Остальные готовы снова выезжать на заработки в другие страны. Более того, 8% уже нашли новый вариант, а 41% соискателей находятся в активном рабочем поиске за пределами Украины.

Большинство респондентов остались довольны отношением работодателя - 72%. Негативное впечатление сложилось только у 5%.

Где хотят работать украинцы

Отмечается, что самый высокий процент желающих приехать обратно оказался среди тех, кто был в США, Германии и Великобритании - почти 80%. Недовольны своим опытом работы за рубежом только 8% украинцев.

Литва, Великобритания и Словакия оказались лидерами в топе стран, которые полностью оправдали ожидания выезжающих на заработки украинцев. А США и Швеция возглавили рейтинг стран, которые превысили все ожидания.

Если бы у респондентов была возможность уехать в любую страну, почти 50% выбрали бы Германию. США и Польша - следующие по популярности направления, их указали почти 27% соискателей. Основными причинами выбора этих стран оказались высокие зарплаты, развитая экономика, возможность лучшего будущего для себя и своих детей.

Ожидания от работы за рубежом и причины выезда

Почти 45% респондентов в качестве причины повторного выезда указали низкий уровень зарплат в Украине. У тех, кто снова рассматривает выезд на заработки в долгосрочной перспективе, запросы по зарплате в основном выше $1 000. На доход $1 000 - 2 000 рассчитывают 7 из 10 украинцев. Еще 17% хотят получать больше $2 000.

Отмечается, что каждый четвертый желающий уехать вынужден искать работу за рубежом из-за нестабильной экономической ситуации в Украине. 16% трудовых мигрантов снова бы уехали, потому что не чувствуют себя защищенными в своей стране. 13% сейчас испытывают сложности с тем, чтобы найти работу дома. А еще у 11% есть желание остаться жить в другой стране.

Примечательно, что 50% респондентов в возрасте до 35 лет не хотят возвращаться домой. Если же смотреть на доход, больше всего настроены выехать навсегда люди с самым большим и самым маленьким достатком.

"Если говорить о рисках, то основное опасение соискателей - это невыплата зарплаты. Среди страхов по поводу предстоящей работы за рубежом плохое отношение со стороны начальства и некомфортные условия проживания - 24% и 22% ответов. А еще каждый пятый переживает, что будет грустить из-за разлуки с семьей. Хотя в основном украинцы все же не беспокоятся - 64% респондентов", - сказано в результатах опроса.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное рейтинговое агентство Moody's прогнозирует, что население четырех восточноевропейских стран ЕС (Польши, Чехии, Словакии и Венгрии) уменьшится на 4% до 2040 года.

В абсолютных цифрах это означает, что они вместе потеряют 2,6 миллиона граждан, а их общее население сократится до 61,2 миллиона человек.

При этом уменьшение трудоспособного населения в возрасте от 15 до 64 лет будет еще резче. Ожидается, что в целом восточноевропейские страны потеряют 12% такого населения или 5 миллионов человек.

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