695 млн на военные хранилища: как фирма из орбиты Микитася тайно получила крупный тендер

Заказ на строительство новых хранилищ на военных арсеналах в Хмельницкой и Кировоградской областях на 695 млн получила связанная с экс-нардепом Максимом Микитасем фирма - ООО "Северо-Украинский строительный альянс". Эта же компания была оштрафована Антимонопольным комитетом Украины за сговор на конкурсе по ремонту Шулявского моста в Киеве.

Как сказано в расследовании Bihus.Info, в 2018 году после серии взрывов на военных арсеналах государством были выделены средства на реконструкцию и строительство 15 новых хранилищ специального назначения на потенциально опасных объектах хранения ракет и боеприпасов. Отбор строительных компаний для выполнения этих работ было проведено тайно.

На запрос журналистов в Генштабе объяснили, что без объявлений привлекли к отбору четыре компании: ООО “Северо-Украинский Строительный Альянс”, ООО “СК” УКРБУДМОНТАЖ “, ООО” СК “ОЛЬВИЯ” и ООО “РУБИКОН-МОНОЛИТ”.

Две из них – ООО “СК” ОЛЬВИЯ” и ООО “РУБИКОН-МОНОЛИТ” – были отсеяны. А победителя выбирали из двух компаний, тесно связанных с Максимом Микитасем: совладелицей ООО “СК” УКРБУДМОНТАЖ” была жена экс-нардепа Наталья Микитась, а ООО” Северо-Украинский Строительный Альянс” принадлежит Андрею Якусевичу, который работал помощником Максима Микитась в Верховной Раде, отмечают журналисты.

Максим Микитась

Победителем было определено ООО “Северо-Украинский Строительный Альянс”, как единственная компания, которая имела доступ к работам, связанным с государственной тайной.

К марту 2018-го владелец компании с доступом к работе с государственной тайной была прописана в Белизе, известном оффшоре на берегу Карибского моря. В 2017-м, когда владельцем еще числилась Белизский компания Niretta Bisines Ltd., конечным бенефициаром ООО “Северо-Украинский Строительный Альянс” стал Андрей Якусевич, помощник народного депутата Максима Микитася. В 2013 году Якусевич был директором ООО "СК "УКРБУДМОНАЖ", также связанной с Микитасем.

Максим Микитась

Фактический адрес ООО “Северо-Украинский Строительный Альянс” – Богдановская, 10 – совпадает с адресом офисов ООО "Укрбуд девеломпент" и Государственного ПАО “Строительная компания ”Укрбуд“. Все три компании связаны с Максимом Микитасем.

По условиям контракта ООО “Северо-Украинский Строительный Альянс” были выделены 374 млн грн на строительство новых хранилищ на арсенале в Хмельницкой области и еще 320 млн грн за строительство хранилищ на арсенале в Кировоградской области. Все работы должны быть завершены до 2021 года. По словам тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, на арсенале в Хмельницкой области работы должны были закончиться еще в 2018 году.

Пока что строительные работы на арсенале продолжаются. Ведет их не только допущена к гостайне “Северо-Украинский Строительный Альянс”. Съемочная группа зафиксировала, что на территории военной части заезжает транспорт с символикой UTB corporation, то есть корпорации "Укртрансстрой".

Максим Микитась

Военные, которые служат на арсенале, подтвердили, что не видели строительной техники ООО “Северо-Украинский Строительный Альянс”, зато постоянно видят машины Корпорации "Укртрансстрой". Эта компания связана с Государственной корпорацией "Укрбуд", президентом которой в течение шести лет был Максим Микитась. При этом “Укртрансбуд” вообще не рассматривалась Генштабом и Минобороны как вероятный исполнитель работ на строительстве хранилищ. Итак, вероятно, критерии отбора участника для работ на военных объектах изначально создавались под близкую к Микитасю фирму.

Кроме складов на военных арсеналах, ООО "Северо-Украинский строительный Альянс” является подрядчиком на строительстве Шулявского моста в Киеве. Этот подряд компания получила в результате заговора на тендере с другой компанией, также связанной с Максимом Микитасем.

Максим Микитась

"Северо-Украинский строительный Альянс” получила за Шулявский мост почти 100% предоплаты, разобрала мост и заморозила строительство. Предоплата составляла около 600 млн грн, но по состоянию на первое сентября работы здесь выполнены только на 60 млн грн.

Так, депутат Киевсовета и член постоянный комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Илья Сагайдак привел пример коррупции с реконструкцией Шулявского путепровода. Городские власти, по его словам, выделили на ремонтные работы 100-процентный аванс в размере 600 млн грн. Однако освоено из этой суммы всего 10 процентов.

"Деньги, которые должны были идти на строительство, генподрядчик сразу же разместил на трехлетний депозит, по которому получает проценты. А оставшуюся сумму направил на то, чтобы купить корпуса завода "Арсенал" для строительства там торгово-развлекательного центра", – заявил он.

В своем обращении депутаты отметили, что в августе нынешнего года столичная власть выделила дополнительные 114 млн грн генподрядчику на ремонт развязки.

"При этом увеличение расходов не сопровождалось изменением проектно-сметной документации с соответствующей экспертизой, которая бы указывала на юридическое основание такого распоряжения", – говорится в обращении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" скрывается масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.

Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходит благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Длительное время корпорацией руководил экс-народный депутат Украины Максим Микитась.

Ранее Микитась был уличен в новой афере, выиграв посредством связанных с ним компаний тендер на реконструкцию транспортной развязки на Шулявском мосту.

14 мая к должностным лицам "Укрбуд девелопмент" с обысками приходили сотрудники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.

В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.

Также сообщалось, что Киевская администрация выдала фирме с орбиты Максима Микитася выходные данные на строительство 51-метрового комплекса в Печерском районе столицы.

Добавим, что фирма "Укрбудмонтаж", принадлежащая семье скандальных застройщиков Максима и Мирослава Микитасей, выиграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4-м энергоблоком ЧАЭС. Кроме того, Максим Микитась ранее угодил в скандал в Любече Черниговской области в связи угрозами в адрес главы одной из ОТГ Сергею Пинчуку.

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