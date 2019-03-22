40% — женщины: в Украине подсчитали количество миллионеров

В Украине доходы в сумме более 1 млн гривен задекларировали 1120 граждан.

По структуре доходов, 35% из общего количества миллионеров декларировали выручку от операций по продаже имущества, говорится на сайте Государственной фискальной службы.

Кроме того, 24% украинцев декларировали получение других налогооблагаемых доходов, а 20% – от предоставления имущества в аренду.

Новости Назван возраст самого молодого миллионера Украины

Наибольшее количество лиц, получивших доходы свыше миллиона, зарегистрировано в Киеве – 35% от общего количества (396 человек), в Харьковской и Днепропетровской областях таких плательщиков 9% (101 и 96 человек соответственно).

40% миллионеров – женщины в возрасте от 18 до 78 лет. Самая молодая задекларировала доход от наследования имущества.

Самой богатой женщиной Украины, по данным "Фокус", является Галина Герега, состояние которой с мужем Александром достигает 530 млн долларов.

Александр и Галина Гереги "Фокус"

На втором месте Наталья Бондарева – 191 млн долларов, а замыкает тройку Филя Жебровская с состоянием в 167 млн долларов.

Наталья Бондарева "Фокус"

Филя Жебровская "Фокус"

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине среднемесячная зарплата работников (брутто) в 2019 году достигнет 10 129 гривен. При этом в прошлом году этот показатель составлял 8 713 гривен, свидетельствуют данные Макроэкономического обзора и прогноза Министерства финансов.

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