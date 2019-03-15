"25 лет аннексии": Россия потребовала от Украины компенсацию за Крым

В Российской Федерации предложили взыскать с Киева компенсацию за 25 лет, которые Крым был в составе Украины.

В частности, с соответствующим заявлением выступил спикер Государственной думы Вячеслав Володин на совместном заседании "Совета Думы и Государственного совета Крыма" в Симферополе, посвященном годовщине оккупации полуострова, сообщает "КрымИнформ".

При этом глава российского парламента назвал "аннексией" период нахождения Крыма в составе Украины.

"Украина фактически обошлась с Крымом очень и очень непорядочно. Были нарушены основополагающие права граждан: право на язык, право на образование на родном языке, разрушена экономика Крыма и Севастополя – фактически аннексия. Тем более, правовая основа отсутствовала", – заявил Володин.

Он пообещал поручить Госдуме просчитать, сколько потеряла экономика Крыма "из-за политики Украины".

"Через наши парламентские структуры европейские мы с вами возьмем и обяжем Украину компенсировать это", – отметил Володин.

В частности, спикер российского парламента предложил российской делегации парламентской ассамблеи в Совете Европы озвучить эту позицию Евросоюзу.

"Предлагаю поручить комитету по экономической политике вместе с другими комитетами с нашими коллегами из "Госсовета Крыма", профильным комитетом этим вопросом заняться, не откладывая", – резюмировал Володин.

Вячеслав Володин (справа) в оккупированном Крыму

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