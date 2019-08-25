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В Днепре дети подожгли 8-летнего мальчика: первые детали

1.4т Читать материал на украинском

В Днепре на детской площадке произошел чудовищный инцидент. Дети во время игры облили бензином и подожгли 8-летнего мальчика.

Ребенок получил 35% ожогов тела и находится в реанимации. Об этом на своей странице в фейсбук сообщила волонтер Александра Сова-Тимощенкова.

ребенка облили бензином и подожгли

ребенка облили бензином и подожгли

фейсбук Александры Совы-Тимощенковой

Новости
Облил бензином и поджег: появились подробности трагической гибели девушки в Запорожье

"Кирюша Яцун играл со всеми детьми во дворе, были дети и старшего возраста. Кто-то из детей облил ребенка сзади и поджог. Мама одна воспитывает единственного сыночка, отец ребенка умер. Кирюша, как и много деток, должен был идти 1 сентября в 3 класс ", - говорит Сова-Тимощенкова.

Диагноз врачей :Ожог пламенем IIAB-III до 35% туловища головы, правого плеча, предплечья, бедра и голени. Ребенку предстоит не одна операция и потом реабилитация.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в трагедии с сожженной в Запорожье девушкой нашли мистический след.

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Петров Василий
Петров Василий
Да, интересно откуда у детей бензин. И откуда такая жестокость
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Правда-матка Дмитро
Правда-матка Дмитро
У дітей нема моралі. Де взявся бензин на дитячому майданчику???
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот оно, майданное поколение! Толи ещё будет...
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Петров Василий
Петров Василий
Пигин Макс, Майдан виноват. Что за дегенерат. Голова вообще пустая
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