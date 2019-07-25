В Днепре умер известный спортсмен Юрий Шляхов

В Днепре умер 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов.
Спортсмен скончался в возрасте 36 лет, передает Апостроф.
Чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов
gorod.dp.ua
Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать. Причины смерти - неизвестны.
Спортсмен родился в Днепропетровске в 1983 году.
В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов, участвовал в Олимпийских играх 2004 и 2008 года.
С 2010 года преподавал на кафедре физического воспитания и спорта Днепровского национального университета им. Гончара.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские шпажисты стали вице-чемпионами мира.
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