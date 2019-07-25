В Днепре умер известный спортсмен Юрий Шляхов

В Днепре умер 22-кратный чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов.

Спортсмен скончался в возрасте 36 лет, передает Апостроф.

Чемпион Украины по прыжкам в воду Юрий Шляхов gorod.dp.ua

Тело Шляхова обнаружила в квартире его мать. Причины смерти - неизвестны.

Новости Чемпион мира и Европы трагически умер в возрасте 36 лет

Спортсмен родился в Днепропетровске в 1983 году.

В составе сборной Украины Шляхов завоевал золотые медали чемпионата Европы и Кубка европейских чемпионов, участвовал в Олимпийских играх 2004 и 2008 года.

С 2010 года преподавал на кафедре физического воспитания и спорта Днепровского национального университета им. Гончара.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинские шпажисты стали вице-чемпионами мира.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!