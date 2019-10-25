Юрий Голик считает, что нормальный диалог главное для продолжения децентрализации

В Кабинете министров Украины состоялась встреча Ассоциации городов Украины с главой правительства Алексеем Гончаруком.

На ней обсудили вопросы начала и прохождения отопительного сезона, привлечения иностранных инвестиций в регионы и распределения субвенций. Также говорили о проблемах, с которыми приходится сталкиваться городским головам, сообщает пресс-служба КМУ.

"От эффективного сотрудничества правительства и местных органов власти зависит качество жизни украинцев. Для человека не имеет значения, из какого кармана будут профинансированы решения их проблем. Мы с вами в одной лодке и должны вместе решать проблемы людей", – сказал Алексей Гончарук.

Юрий Голик

И добавил, что Правительство открыто к сотрудничеству, а совещания с представителями территориальных общин будут проводиться постоянно.

"Реформа децентрализации точно будет продолжаться! И в ее рамках общины получат больше полномочий", – подчеркнул премьер-министр.

Советник премьер-министра Юрий Голик считает, что невозможно за одну встречу решить все вопросы, но децентрализация будет продолжена.

"Полномочий, как и ресурсов и ответственности, у местного самоуправления будет становиться больше. Неэффективные структуры и образования будут оптимизироваться. Главное, будет нормальный диалог, в котором все слышат друг друга", – написал Юрий Голик в Facebook.

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