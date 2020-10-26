"Пропозиція" победила на выборах в Днепре с огромной поддержкой в большинстве районов

Политическая партия "Пропозиция", согласно последним подсчетам, с внушительным лидерством победила на местных выборах в Днепре, получив поддержку в большинстве районов областного центра.

Как сообщает Днепровская панорама, активно поддержали политсилу в правобережных районах Днепра — Центральном, Шевченковском и Новокодакском. Свои голоса за партию отдали и те, кто проживает на левом берегу, в Амур-Нижнеднепровском и Индустриальном районах.

Согласно последним подсчетам, "Пропозиция" победила на выборах в городской совет с результатом в 35,1%. За ней идут "Оппозиционная платформа — За жизнь" – 16,9%, "Слуга народа" – 14,3%, "Европейская солидарность" – 9,1%, "Блок Вилкула "Украинская перспектива"" – 8,2%.

Отметим, что на данный момент обработано 40% бюллетеней.

Также напомним, что по последним данным, действующий городской голова Борис Филатов набирает более 50% голосов, что обеспечивает ему победу уже в первом туре выборов мэра Днепра.