'Пропозиция' осудила провокацию Краснова. Заявление

В преддверии дня выборов в Днепре, активисты партии "Громадська Сила" устроили "показательное выступление" с раздачей продуктовых наборов, якобы от лица политической партии "Пропозиция".

"Подкуп" избирателей был снят на камеру и обнародован в соцсети, сообщает издание "Наше місто" со ссылкой на заявление политсилы.

Ниже приводим текст заявления.

"Накануне дня голосования на местных выборах 2020 конкуренты нашей политической силы в Днепре воспользовались грязной технологией дискредитации оппонентов. Они изготовили одежду, визуально напоминающую жилеты активистов "Пропозиции", брендированные, якобы нашими логотипами продовольственные наборы и со всем этим ночью устроили показательное выступление на неизвестной локации, которое должно демонстрировать раздачу продуктов жителям города. Этот "подкуп" избирателей был занят на видеокамеру и размещен в социальные сети Русланом Красновым (депутатом городского совета и сыном кандидата на должность городского головы от партии "Громадська Сила" Загида Краснова).

Наглая провокация вызвала возмущение горожан, которые хорошо понимают несовместимость подобных перфомансов с ценностями и приоритетами партии "Пропозиция". Мы никогда не использовали неправомерных технологий работы с избирателями и все время призывали всех участников политической гонки придерживаться буквы закона.

Наши юристы уже подготовили заявление о совершении уголовного преступления, которое направили в правоохранительные органы. В ней отмечается, что господин Краснов умышленно пытается ввести в заблуждение избирателей, дискредитировать нашу партию, в свою очередь препятствуя свободному формированию воли избирателя. Указанные действия содержат признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 157 Уголовного кодекса Украины.

Мы настаиваем на том, чтобы личности активистов "Громадської сили", которые ночью и в неизвестном месте имитировали представителей нашей команды, должны быть установлены и наказаны. Также мы требуем допроса самого Краснова, прямая речь которого также зафиксирована на видео.

Политическая партия "Пропозиция" осуждает использование грязных технологий во время избирательного процесса. И в очередной раз предлагает оппонентам конкурировать не фейк, а реальными делами и программами развития города", – значится в заявлении партии.