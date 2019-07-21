Пирожки по 5 копеек: возле избирательного участка в Днепре "подкармливают" людей

Выборы в Раду в области проходят с нарушениями. Одно из таких зафиксировано в Днепре, где с самого утра возле участков для голосования появились белые палатки с пирожками по 5 копеек.

Масштабную раздачу пирожков практически даром развернули на 26-м округе фейсбук Максима Мельника

Полиция проводит проверку по данному факту. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области.

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"Материалы зарегистрированы в журнал единого учета. По результатам проверки будет принято законное решение", – говорится в сообщении.

Днепряне зафиксировали незаконную агитацию и выложили в сеть фотографии волонтеров программы "Социальная реконструкция", которые раздавали пирожки за бесценок. Сообщается, что полиция прекратила правонарушение.

Пирожки по 5 копеек - невиданная щедрость фейсбук Максима Мельника

Волонтеры программы "Социальная реконструкция" одного из кандидатов в нардепы фейсбук Максима Мельника

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине между избирателями разыграют смартфоны за селфи на избирательном участке.

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