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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

/ Политика

Пирожки по 5 копеек: возле избирательного участка в Днепре "подкармливают" людей

1.2т Читать материал на украинском

Выборы в Раду в области проходят с нарушениями. Одно из таких зафиксировано в Днепре, где с самого утра возле участков для голосования появились белые палатки с пирожками по 5 копеек.

Масштабную раздачу пирожков практически даром развернули на 26-м округе

Масштабную раздачу пирожков практически даром развернули на 26-м округе

фейсбук Максима Мельника

Полиция проводит проверку по данному факту. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области.

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"Материалы зарегистрированы в журнал единого учета. По результатам проверки будет принято законное решение", – говорится в сообщении.

Днепряне зафиксировали незаконную агитацию и выложили в сеть фотографии волонтеров программы "Социальная реконструкция", которые раздавали пирожки за бесценок. Сообщается, что полиция прекратила правонарушение.

Пирожки по 5 копеек - невиданная щедрость

Пирожки по 5 копеек - невиданная щедрость

фейсбук Максима Мельника

Волонтеры программы "Социальная реконструкция" одного из кандидатов в нардепы

Волонтеры программы "Социальная реконструкция" одного из кандидатов в нардепы

фейсбук Максима Мельника

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине между избирателями разыграют смартфоны за селфи на избирательном участке.

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Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Место
Украина Днепр
Тег
подкуп
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