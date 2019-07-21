Пирожки по 5 копеек: возле избирательного участка в Днепре "подкармливают" людей

Выборы в Раду в области проходят с нарушениями. Одно из таких зафиксировано в Днепре, где с самого утра возле участков для голосования появились белые палатки с пирожками по 5 копеек.
Масштабную раздачу пирожков практически даром развернули на 26-м округе
фейсбук Максима Мельника
Полиция проводит проверку по данному факту. Об этом сообщили в Главном управлении национальной полиции в Днепропетровской области.
"Материалы зарегистрированы в журнал единого учета. По результатам проверки будет принято законное решение", – говорится в сообщении.
Днепряне зафиксировали незаконную агитацию и выложили в сеть фотографии волонтеров программы "Социальная реконструкция", которые раздавали пирожки за бесценок. Сообщается, что полиция прекратила правонарушение.
Пирожки по 5 копеек - невиданная щедрость
фейсбук Максима Мельника
Волонтеры программы "Социальная реконструкция" одного из кандидатов в нардепы
фейсбук Максима Мельника
Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Днепропетровщине между избирателями разыграют смартфоны за селфи на избирательном участке.
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