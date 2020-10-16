Игорь Ильков: 'Если бы не годы упущенных возможностей, Каменское могло бы стать лидером'

Кандидат в депутаты Каменского горсовета от партии "Пропозиція" Игорь Ильков рассказал о необходимости не только использовать давно созданное, но и постоянно внедрять что-то новое.

Игорь Ильков, создатель ЕДС и "Информационных систем", отмечает, что сейчас важно поспевать за стремительно меняющимся миром IT.

"Четыре года назад я был одним из тех, кто участвовал и руководил созданием в нашем городе Единой диспетчерской службы. На тот момент лишь некоторые областные центры могли похвастаться таким сервисом. По уровню и спектру обрабатываемых обращений, координации с различными службами нашей ЕДС не было равных. Это неоднократно подтверждали представители различных городов, которые приезжали в Каменское за опытом. Служба развивалась и доросла до отдельного коммунального предприятия "Информационные системы". Она расширилась, включив дополнительные сервисные опции и функционал самостоятельного провайдера, который обеспечивает Интернетом госучреждения и ЦПАУ. Это было невероятное ощущение – быть частью команды, которая строит такой сервис и развивает наш город", – рассказывает Игорь Ильков.

Кандидат в депутаты Каменского горсовета отмечает, что планов развития ЕДС и КП "Информационные системы" в свое время было очень много. Они есть и сейчас. Прогресс не стоит на месте, поэтому за ним нужно успевать. И главное – нужно быть готовым конструктивно и профессионально работать. Каменское может стать лидером по внедрению новых информационных технологий.

"С того времени уже прошло более четырех лет. И я, увы, вынужден отметить, что ничего кардинально так и не изменилось. Другие города и районные центры подхватили идею ЕДС и пошли в развитии этой идеи еще дальше. Мобильные приложения, мобильные карты заявок, отслеживание изменения статусов заявок онлайн, возможность подачи заявок фотографией с координатами и контактным лицом, подача заявок через мессенджеры с помощью электронных помощников-ботов и многое другое – всего этого у нас нет. И это печально", – констатирует специалист.

Игорь Ильков приводит в пример массу других так и не реализованных возможностей:

"Развитие системы камер "Безопасного города" так и осталось на бумаге. А камеры могут отслеживать перемещение транспорта, который мог участвовать в ДТП или преступлении. В местах массового скопления людей они могут отслеживать лица, и это снова-таки безопасность.

Умные остановки с информационными табло так и не стали по-настоящему "умными". Информационные табло в современном мире – это не только информация о времени прибытия транспорта. Они могут сообщать об аварийных и плановых отключениях, уровне загрязненности воздуха (что очень актуально для нашего города). Более того, с помощью данного оборудования можно организовать общегородскую систему оповещения при чрезвычайных ситуациях и гражданской обороне и многое другое.

Комфорт жителей – это не только городской транспорт и лавочки во дворах. Это и "город в смартфоне", который, с одной стороны, дает возможность быстро получить любой сервис здесь и сейчас, а с другой – дает возможность контролировать работу городских служб. Мне очень хочется видеть родное Каменское городом, который станет одним из лидеров по развитию новых информационных технологий, мобильных сервисов. Городом, который станет лучше, комфортнее и удобнее для его жителей", – подчеркнул кандидат в депутаты Игорь Ильков.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Андрей Белоусов, мэр Каменского призвал поддержать кандидатов партии "Пропозиція" в областной совет на выборах в местные советы 25 октября.