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15 сентября • обновлено в 12:59
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"Гуляли и плясали": как мэр Днепра и Зеленский отметили День города

1.1т Читать материал на украинском

В Днепр, 14 сентября, на День города приехал президент Украины Владимир Зеленский.

В рамках рабочей поездки, гарант вместе с мэром Борисом Филатовым отметили городской праздник. Об этом сообщил сам голова Днепра на странице в Facebook.

Борис Филатов и Владимир Зеленский

Борис Филатов и Владимир Зеленский

Цензор

"Фууууухх, ну и денёк вчера выдался. На троллейбусе катались, под мост лазили, тяжести подымали, в парке гуляли, вечером плясали. Отгуляли хорошо. Надеюсь, что все земляки остались довольны", – написал Филатов.

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Он отметил, что президент провел День города среди простых людей:

"И, да, это первый День Города, на который лично приехал Президент и провёл его не на скучной сцене, а среди простых людей. Ждём снова в гости", – добавил мэр города.

Кроме этого, Филатов и Зеленский успели выпить пива на Фестивальном причале:

"Ну и последнее. Уважаемые коллеги-журналисты, очень тяжело пить пиво, когда тебе в стакан суют объектив. Дайте иногда отдохнуть и большим начальникам тоже...", – сказал городской голова.

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Борис Филатов и Владимир Зеленский

Борис Филатов и Владимир Зеленский

Facebook Бориса Филатова

Борис Филатов и Владимир Зеленский

Борис Филатов и Владимир Зеленский

Facebook Бориса Филатова

Как сообщал OBOZREVATEL, Днепр отметил День города: яркие фото праздника.

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Персоны
Владимир Зеленский Борис Филатов
Место
Украина Днепр
Тег
праздник
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Dell Alex
Dell Alex
Как-как.. набухались )))
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